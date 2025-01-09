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「挖洞讓我跌倒」大林慈濟陷盜圖爭議 畫家還原證嚴對話：上人也很無奈

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
畫家李健儀強調，他尊重證嚴上人，也不願意傷害慈濟，只針對貪功的師姐與瓢竊的助理陳欽明，盼望能重視原創者的心血。記者郭政芬／攝影
畫家李健儀強調，他尊重證嚴上人，也不願意傷害慈濟，只針對貪功的師姐與瓢竊的助理陳欽明，盼望能重視原創者的心血。記者郭政芬／攝影

作家苦苓近期提及嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，引發各界關注，畫家李健儀也還原跟上人的對話，當時上人也不解「我就交代你畫在牆上，怎麼最後變成這樣？」李則回應上人「師父，我知道你難過，但是我也很難過，我在你們的佛堂中間跌倒，是你們挖洞讓我跌倒的」，上人聽完李健儀的解釋，也無奈說「錢他們出的啦！」

這起事件發生在25年前，因為很多人不解李健儀的作品為什麼會掛其他人的名字，因此他才在2014年寫出原委。當時受到上人的委託，他花了1年4個月創作，沒想到後來貪功的師姐，誑他謊稱：「上人決定不要畫了」還曉以佛理欺他、要求廉價讓與油畫原作及無償版權。爾後竟交由乾性壁畫材料助理陳欽明畫，且竄改簽上自己的名字。

李健儀指出，此圖變成粗糙看板畫，開幕在即交不了差，還勞上人出面急尋他協助完成，上人見到他直接就問：「我就交代你畫在牆上了，怎麼今天會變成這樣？還說這個人（陳欽明）是你介紹的。一趟去，跟我說打底，第二次去也說在打底，現在醫院要開幕了，還在打底？」

李健儀則回師傅「師父，我知道你難過，但是我也很難過，我說我在你們的佛堂中間跌倒，是你們挖洞讓我跌倒的，是師姐幫我割稻尾，這位陳欽明還是我介紹要來當助理的，我被背叛了，我是引狼入室。」當時上人聽完李健儀的解釋，也很無奈說「錢他們出的啦！」

李健儀不想傷害上人的心，也決定前來幫忙完成作品，無奈陳欽明不接受他的參與。李健儀透認為，這副「佛陀問病圖」是希望病人在醫院時，可以在畫中找到平靜，然而陳欽明所畫的，無法呈現當初的意象，也成了此生的遺憾。

李健儀表示，當年上人每個月與他討論，最後交件時，上人還花了一個多鐘頭在旁看著他做最後的修飾，也很滿意期待著上牆。上人對畫家的重視，至今讓他非常的感動，

名字 畫家 難過

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