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機車族注意！全台155萬輛機車尚未投保強制險 被查到恐開罰3千元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日再次提醒機車族記得投保強制汽車責任保險，維持契約不中斷。圖為新聞示意圖。記者蘇健忠／攝影
金管會今日再次提醒機車族記得投保強制汽車責任保險，維持契約不中斷。圖為新聞示意圖。記者蘇健忠／攝影

金管會今日再次提醒機車族記得投保強制汽車責任保險，維持契約不中斷；保險局副局長陳清源指出，據統計目前汽車投保率已接近100%，機車投保率則109年的84.88%逐步提升至113年10月的89.39%，仍有超過10%的機車未投保強制險，倘若以1465萬輛登記數來計算，約155萬台機車尚未投保。

陳清源指出，未投保強制險的機車，經常看到的原因是車主到期之後忘記繳費續投保，他也呼籲，若未投保，二年省不到1千元，但交通事故和未來負擔的責任都得騎士自行負擔，尤其事故導致死亡200萬的給付，完全要自己獨立承擔責任。

對於機車族強制險的投保提醒，陳清源說，除了保險公司在到期前通知一次，屆滿之後30天會有二次通知，另外，等到了第二、第五個月，保險公司將分別連同公路局共同具名再各提醒1次，所以共通知至少5次。

而若未投保被查到，汽車將罰3000至1萬5千，機車罰1500至3千元，微型電動車則罰750元至1500元；而倘若又沒投保又肇事，則不論汽、機車，處分金額將在9千至3萬2千元。

保險局統計，全台155萬輛機車尚未投保強制險。本報資料照片
保險局統計，全台155萬輛機車尚未投保強制險。本報資料照片

交通事故 保險 機車族

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