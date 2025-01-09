健保藥價調整新規 專家批給付不正義：恐釀原廠藥退出

健保署去年11月底預告修正藥物支付標準，希望增加用品供應穩定，避免缺藥，目前仍在預告期。立委陳昭姿舉行「強化健保用藥供應韌性」公聽會，會中產學專家針對健保藥價差、健保支付支付等提出建議，並邀請衛福部、經濟部等代表，希望促成健保政策改革。

衛福部去年11月預告修正藥物支付標準、藥價調整辦法修正草案，其中包含國產學名藥或生物相似性藥品，核價將比照原廠藥原先價格予以核價。

台大法律系教授李素華表示，原廠藥的給付價格不同，因為原開發廠要承擔研發成本、失敗風險，但修法後的學名藥卻可以獲得跟原廠藥一樣的價格，合理性有待思考。日前歐盟才向世界貿易組織（WTO）告狀，台灣風電國產化不正義，殷鑑不遠，本次藥價調整應該留意。

再者，草案新增藥品強制收載規範，李素華說，原本法條應該是要解決藥品自費不願意進入健保的問題，但反而會變成對廠商財產權的侵害，一旦藥品被健保強制收載，價格就被攤在陽光下，會影響在其他國家市場的價格。她提醒，恐怕影響原廠藥品退出台灣市場，未來甚至恐怕連學名藥都沒有。

健保體系一直存在「藥價差」爭議，為醫院採購價低於健保支付價而產生。台北大學企業管理學系教授陳世雄表示，健保藥價在總額費用已經達2431億點，占比27.3%，但推估扣除藥價差後，藥費占比不到2成。

陳世雄指出，藥價差成為醫療人員的「專業黑洞」，醫院可以透過行政管理的手段干涉醫師專業處方，形成「以藥養醫」的生態，應該研議縮減合理藥價差。他也呼籲，為穩定藥品供應，地板價的藥品應該限制不能索取藥價差。

李素華批評，藥價差形同醫院收「回扣」，但卻在醫藥領域長期存在。陳昭姿說，藥價差問題一直存在，引用國外俗諺「Elephant in the room」（房間裡的大象），但政府卻視而不見，也批評衛福部健保署根本是化外之地，不遵守法規。健保署副署長龐一鳴回應，相關草案還在預告期至1月20日，會將與會專家的建議收入意見。