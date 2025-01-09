不只傷肝 國衛院發現「酒精成癮」骨鬆程度比平均值高1.3倍

飲酒過量傷肝臟，也傷骨骼。國衛院研究發現，酒精使用障礙症（AUD）患者除了心理健康情況不佳，在戒酒前體內的骨質流失程度，較健康對照者的平均值高出1.3倍，但戒酒兩周後，心理狀況、骨骼代謝指標均有好轉。相關研究成果已發表於國際期刊「Alcoholism： Clinical and Experimental Research」。

這項研究由國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗團隊，與台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪、台灣大學醫學院附設醫院骨科部教授楊榮森，共同探討酒精使用障礙症患者血清中的第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈（P1NP）、骨膠原蛋白碳末端肽鏈（CTX-1），兩者的濃度差異及比值等4項骨骼代謝指標。

劉玉麗說，P1NP、CTX-1是生成骨骼與骨質流失的重要指標，P1NP除以CTX-1數值愈高，代表骨骼愈健康；CTX-1除以P1NP數值愈高，代表骨質流失愈嚴重，可能導致骨骼病變或引起骨質疏鬆症。

劉玉麗說，研究總時間從收案至數據分析至少3年以上，共納入90名AUD患者及117名健康對照者。研究提到，117名健康對照者的P1NP濃度平均值為118.6、CTX-1濃度平均值為0.33、傾向骨生成比值（P1NP/CTX-1）中位數為399.5、傾向骨吸收比值（CTX-1/P1NP）中位數為0.29。

至於90名AUD患者在展開為期兩周的戒酒前，P1NP濃度平均值為147.2、CTX-1濃度平均值為0.44、傾向骨生成比值（P1NP/CTX-1）中位數為408.2、傾向骨吸收比值（CTX-1/P1NP）中位數為0.39。

不過，90名AUD患者展開為期兩周的戒酒後，不僅P1NP濃度平均值、傾向骨生成比值中位數，隨著時間增加至237.1與677.4，連CTX-1濃度平均值、傾向骨生成比值均降低至0.4與0.2。研究顯示，為期兩周的戒酒過程中，骨骼代謝呈現出增加骨生成、減少骨吸收的趨勢，可能有助於改善骨骼健康。

另外，研究也對AUD患者分別使用賓州酒精渴求量表（PACS）、貝克憂鬱量表（BDI）和貝克焦慮量表（BAI）於戒酒前、戒酒後第一周和第二周進行多次心理評估與評分。劉玉麗說，即便AUD患者在戒酒後出現酒精戒斷症狀，包括憂鬱、焦慮與高度對酒精的渴求程度，後來均有好轉。

研究指出，酒精成癮不僅傷害心理健康，還可能因為「骨腦軸線」的機制，也就是骨骼健康與心理狀態之間存在相互作用的關係，影響骨骼代謝指標。相關研究成果已發表於國際期刊《Alcoholism: Clinical and Experimental Research》。

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