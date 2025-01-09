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央行換新鈔20日開跑 手機APP可查456個兌換點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年農曆過年兌換新鈔服務1月20日開跑。本報資料照片
今年農曆過年兌換新鈔服務1月20日開跑。本報資料照片

新鈔過年囉！中央銀行9日宣布農曆年前銀行換新鈔服務，自1月20日開跑，至24日截止，共計5個營業日。中央銀行已指定8家金融機構456間分行，提供民眾在農曆年前兌換新鈔服務。

8家金融機構包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企銀，以及中華郵政等8家金融機構，選定456家分行（郵局）作為114年指定兌鈔地點。

央行表示，1月20日（周一）至24日（周五）期間，7家銀行的373家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；100元券每人限兌100張，200圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾都可前往兌換。

央行在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，央行官網、臉書及行動App都可查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

中華郵政 新鈔 郵局

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