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看好國際貨運市場 星宇航空執行5架A350F貨機選擇權

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式，由左至右：星宇航空貨運商務長邱浴沂、星宇航空採購長黃介至、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang。圖／星宇航空提供
星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式，由左至右：星宇航空貨運商務長邱浴沂、星宇航空採購長黃介至、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang。圖／星宇航空提供

星宇航空今宣布執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce簽約，將貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一。星宇航空表示，此次執行的選擇權源自2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約，展現對於貨運市場長期穩健發展的信心。

星宇航空營運機隊目前共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900，10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自開航起就持續耕耘貨運市場，台灣具便利性的地理位置,，為貨運帶來極大的優勢。此次決定執行5架A350F貨機選擇權，不僅是提早為快速成長的貨運需求佈局，更是看好未來國際貨運市場的發展潛力。A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoit de Saint-Exupery說，非常感謝星宇航空持續對Airbus展現信心，相信A350F貨機可在技術與營運面上，與星宇航空現有的機隊完美整合，這次的5架增購也再次展現A350F在不斷成長的貨運市場中，將是改變局勢的重要關鍵。

Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald指出，Rolls-Royce近期投入10億英鎊於提升Trent引擎的耐久性與效率，為航空公司提供更高效的運營。Rolls-Royce將持續支持星宇航空的擴展，包括未來的貨機營運。

星宇航空表示，A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，為目前市場上效能最佳的飛機引擎，可節省25%油耗，並降低一半的引擎噪音。除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另具備目前市面上最寬的主艙門設計（4.3公尺），提供更大的橫向開口，能協助企業運送更多大型貨物。

新加坡航空 星宇

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