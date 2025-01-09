麻疹初期症狀類似感冒 一張圖看何時出疹與病程時序

台灣爆發近5年以來最嚴重的麻疹疫情，衛福部疾管署統計，中部群聚相關匡列接觸者已達3123人，監測期至1月23日，民眾擔心染疫，搶打MMR疫苗，導致診所疫苗斷貨。感染症醫學會秘書長、新光醫院醫務秘書黃建賢說，麻疹傳染力極高，可1人傳18人，且疫苗保護力有時間限制，建議現年20至50歲、欲前往疫區的民眾，接種疫苗追加劑。

黃建賢表示，麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物感染，在MMR疫苗政策推行前，99%以上民眾都會被感染，一生中難逃麻疹侵襲；麻疹原始症狀類似感冒，包括發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，在發燒3至4天後，口腔黏膜會出現「柯氏斑點」，且逐漸下移至軀幹。

黃建賢表示。麻疹的前驅症狀包括發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，發燒3至4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜，會出現柯氏斑點（Koplik spots）。

至於紅疹，柯氏斑點出現後，會繼續發燒，24至48小時後典型的斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面，再慢慢向下移，第二天至軀幹、第三天到四肢，第3至4天時皮疹覆蓋全身，並持續4至7天。病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3至4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5至10％患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

1980年以前出生民眾，不曾接種MMR疫苗，會經感染麻疹產生自然保護力，比疫苗產生的主動保護力效果更持久。黃建賢表示，疫苗保護力只能維持約15年，推算現年20歲至50歲民眾，體內抗體已不足，接觸麻疹病毒恐遭感染，不過，台灣現況並非到處都是麻疹，民眾並非每人都要接種疫苗，而是高危險的醫護人員，近期計畫出國至麻疹疫區的民眾才需要施打。

不過，MMR疫苗也有接種禁忌，黃建賢表示，嚴重呼吸道感染或其他感染導致發燒者，免疫不全者，使用免疫抑制劑或高劑量腎上腺皮質素患者，以及孕婦均不適合接種疫苗；接種MMR疫苗後，患者95%底上會產生主動免疫力，目前已知疫苗副作用，包括接種後輕微發燒，偶而出現紅疹、鼻炎、輕微咳嗽等症狀，持續時間落在2至5日之間。

目前診所MMR疫苗多已缺貨，大醫院則仍有庫存。黃建賢表示，欲自費接種MMR疫苗的民眾，可至醫院旅遊門診、家庭醫學部門診掛號諮詢接種，兒童則可至兒童感染科就醫。