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墾丁觀光海嘯止不住？連鎖旅館承億文旅要熄燈 業者解釋了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
過年前傳出承億文旅墾丁雅客小半島飯店要撤出，讓外界感到錯愕。圖／取自承億文旅官網
過年前傳出承億文旅墾丁雅客小半島飯店要撤出，讓外界感到錯愕。圖／取自承億文旅官網

墾丁觀光海嘯止不住，包括營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）2月底停業；連鎖旅館承億文旅也傳出上半年撤出墾丁，總部在嘉義市的承億文旅證實墾丁飯店要熄燈，主因是承租經營的飯店建物老舊需要整修，但房東有其他規畫不續租。

承億文旅是國內建築業跨足旅遊飯店的領導品牌，去年在嘉義市租大雅路湖水岸汽車旅館，攜手多家在地美食店，轉型山樣子美食基地，去年底開幕，過年前傳出承億文旅墾丁雅客小半島飯店要撤出，讓外界感到錯愕。

承億品牌長簡巧珊說，會撤出墾丁，主因是承租經營的墾丁飯店建物老舊，需要修整，但房東有其他規畫才不續租。承億是台灣本土連鎖品牌，看好國旅市場及台灣人文之美，在台灣各地拓點的規畫不會中斷，繼續前行。

去年底甫在嘉義開幕「山樣子美食基地」，籌備中的還有台中大屯郡役所以及台東縣，預計2026將有新品牌Villa在小琉球試營運，嘉義起家的承億集團總共目前在全台灣共有8間飯店及15家餐廳。

依據墾丁國家公園管理處最新統計，2024年的遊客數差點跌破200萬人次，創下41年新低。持續縮減的觀光人潮連大型的飯店旅館也撐不住，墾丁統一渡假村營運至2月28日止，之後暫時停止營業。連鎖旅館承億文旅也將於上半年撤出墾丁店。

嘉義 墾丁 飯店

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