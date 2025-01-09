健全健保財務！住院照顧服務 明年起至2028年公務預算支應

為解決民眾住院時家人無法陪病、請不到看護及經濟負擔沉重等困境，衛福部今赴行政院會報告「擴大推動住院整合照護服務」，過去4年，此計畫皆以健保醫院專款推動。行政院長卓榮泰今指示，明年起至2028年將以公務預算逐年擴大規模辦理，讓健保財務可以相對健全。

卓榮泰指出，盼透過此政策，做到「住院照顧到咖手、民眾負擔減一半」，並降低家屬與照服員在醫院的流動，減少可能引起院內感染，發生管控問題的機會。衛福部自2022年起推動「住院整合照護」試辦計畫，民眾每日住院照顧費用由2700元降低至1050元，降幅達6成，具體成效顯著。

卓榮泰指出，請衛福部依循賴總統揭示的長照3.0理念，以「照顧不離職、照顧有喘息」策略，擴大推動住院整合照護服務，逐年增加醫院家數與床數，並建立護理輔佐人力制度，完善照護分級分工模式，持續造福病人與家屬，落實「打造健康台灣，樂齡幸福社會」的國家施政理念。

衛福部說明，政策推行以來已近10萬人次受惠，病患、家屬、護理人員及護佐人員滿意度達8成以上，未來急性一般病房床位涵蓋率將由現行5.9％，逐年擴大為50％、70％到全面推動，解決民眾「1人住院、全家快倒」的困境。

衛福部表示，2025年有111家醫院辦理，民眾若有需求，可於住院安排時向醫院的住院服務處或病房護理站提出申請；參與醫院的名單、服務費用與洽詢窗口資訊，可參考醫院公告或衛福部護助e起來網站住院整合照護服務專區查詢。