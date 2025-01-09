「饗饗」疑食物中毒案多次申請復業 北市衛局曝駁回原因

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒事件，遭勒令停業，迄今累計39人就醫。北市衛生局今指出，業者多次申請復業，衛生局考量醫院持續通報，個案症狀、潛伏期類似諾羅病毒感染，須持續觀察，因此目前尚未核准。

衛生局1月7日迄今接獲醫院通報，多位民眾1月5日起食用「饗饗微風店」供應的餐食後，陸續發生疑似食品中毒症狀，衛生局1月7日命該店停業，今天最新累計通報39名個案，將持續追蹤各醫院通報情形。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，39名個案為1月5日、6日前往該店，多數為5日用餐，其中1人住院，其餘就醫治療已返家休養。

林冠蓁說，通報個案的症狀、潛伏期與諾羅病毒感染類似，諾羅病毒的潛伏期約48小時，民眾不一定有症狀即就醫，因此須持續觀察，會從最後一例通報觀察至少24小時，若未新增個案，確定餐廳的風險已受控制，才有可能評估復業。另呼籲民眾，如有症狀，儘速就醫，維護自身健康、經醫師判斷不適原因。

衛生局疾病管制科指出，冬季是腸胃道傳染病流行季節，疾管署監測資料顯示今年第1周全國急、門診腹瀉就診人次已達15萬619人次，是2019年以來同期新高。其中，最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一諾羅病毒，傳染力及散播力非常快速廣泛，病毒顆粒非常少量即可致病，每年11月至3月為流行期。

疾管科說，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，又以諾羅病毒、輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受諾羅病毒感染。

疾管科表示，病毒性腸胃炎的傳染途徑，包含食入受汙染的水果及生鮮魚貝類等食物、水或使用不潔的餐具等，腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力，典型症狀如水瀉、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛與肌肉酸痛等，通常感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。

衛生局提醒，民眾一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞修復，注重環境清潔，以防傳染病毒給家人或朋友，且症狀解除48小時後才返回上班或上課。

至於饗饗微風信義店疑似食品中毒案的確切感染源，衛生局1月7日已採樣環境、人體檢體，除檢驗常見導致食物中毒的微生物，也會納入去年寶林茶室案新增的邦克列酸，結果最快1至2周後出爐。