網路謠傳「北榮麻疹大流行」？院方澄清喊告 最高可罰300萬

麻疹疫情持續延燒，但網傳「北榮麻疹大流行！門診的N95都戴上了」，引發恐慌。台北榮民總醫院澄清，目前院內並無麻疹病例。依據「傳染病防治法」第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，可處以新台幣300萬元以下罰金，請民眾勿傳播錯誤訊息，以免觸法。

台北榮總表示，目前台北榮總院內並無麻疹病例，醫院感染管制中心密切監控疫情，院內維持高度警覺狀態，並採取必要的防範措施，急診檢傷區針對發燒及紅疹病患，進行包括旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形的詳細詢問，確保即時掌握疫情動態。

另據「傳染病防治法」第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，若足以損害公眾或他人，可處以新台幣300萬元以下罰金。北榮提醒，民眾切勿隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法；並呼籲民眾應保持冷靜，勿過度驚慌，且透過官方公告獲取正確資訊，共同守護國人健康。