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食藥署聯合地方衛生局稽查 台鹽生技「納豆紅麴膠囊」標示不清罰9萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署與地方衛生局合作，執行「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供
食藥署與地方衛生局合作，執行「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案」。圖／食藥署提供

近年養生風氣盛行，除飲食均衡外，也有不少民眾會購買健康食品，衛福部食藥署與地方衛生局聯合稽查發現，台鹽生技的納豆紅麴膠囊，使用納豆菌發酵物，但未標示成分中的麥芽糊精，裁罰9萬元；東陽製藥股份有限公司3件產品標示不符規定，同時存放逾期原料羅漢果和田七人參花，總共被開罰14萬元。

食藥署與地方衛生局合作，執行「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案」，針對微生物類來源機能食品國內製造加工業者之產品原料、作業環境及品質管理進行稽查及抽驗，總計查核52家業者、抽驗58件含紅麴成分的產品、原料及色素，均已改善或符合規定，不過查核84件產品外包裝標示，其中9件產品標示與規定不符。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，9件產品標示與規定不符，主要缺失為內容物成分未完全展開等。另查獲2家業者存放逾期品，皆已由所轄衛生局依規定處辦完畢，其中台鹽實業股份有限公司生技二廠，因使用的原料納豆紅麴膠囊使用的納豆菌發酵物，未標示其成分中的麥芽糊精，因違反食安法第22條，依第47條裁處9萬元罰鍰。

魏任廷指出，如完整包裝食品外包裝標示不符合食安法第22條或第28條規定，依同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，或依同法45條處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，台南市衛生局審酌業者資力等因素，裁罰9萬元。

其餘違規業者中，由台南市衛生局裁罰的，還有天一藥廠股份有限公司，查獲3件產品標示不符規定，總計裁處新台幣8萬元整罰鍰；東陽製藥股份有限公司3件產品標示不符規定，總計裁處新台幣8萬元、存放逾期品裁罰6萬元，總計14萬元；三友生技醫藥股份有限公司1件產品標示不符定，裁罰3萬元；金穎生物科技股份有限公司南科分公司1件產品標示不符規定，裁罰4萬元。

另外，還有1件由南投縣衛生局裁罰，為北成生物科技股份有限公司，業者被查獲存放逾期食品添加物苯甲酸鈉、蔗糖素、食用紅色6號調合粉，依食安法第44條，裁處7.2萬元罰鍰。

食藥署呼籲業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，以確保食品安全衛生，查獲違規情事將依法處辦，如完整包裝食品外包裝標示不符合食安法第22條或第28條規定，依同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，或依同法45條處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；貯存逾有效日期食品或原料違反食安法第15條規定，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

紅麴 衛生局 食安 食藥署

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