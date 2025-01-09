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朝野均未反對收購價漲5元 專家：農業部應懂得借力使力

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾黨團上午在立法院舉行「公糧收購，政府失信，農業部失德，保障農民權益，維護農民生計」公聽會，由立委張啓楷（中）主持，專家學者與農民出席發言討論。記者林伯東／攝影
民眾黨團上午在立法院舉行「公糧收購，政府失信，農業部失德，保障農民權益，維護農民生計」公聽會，由立委張啓楷（中）主持，專家學者與農民出席發言討論。記者林伯東／攝影

立法院去年7月通過政府公糧收購價格提高5元的主決議，由現行每公斤26元調漲5元到31元，但最後僅調漲輔導收購價1.5元。專家表示，去年超徵數千億稅收，農業部可和立委們向行政院討論是否可撥補額外經費，「執政黨立委都沒有反對調漲收購價了，農業部要懂得借力使力才對。」

立委張啓楷國會辦公室今天舉辦「保障農民權益 維護農民生計公聽會」，要求應回歸每公斤調漲5元的決議。

中華民國農訓協會秘書長林國正表示，農業部這次只調高輔導收購價1.5元，是因為農業部是用本身的預算來調整，這樣勢必會排擠到其他預算，行政院去年超徵不少稅收，農業部應該和行政院討論是否可撥補額外經費來讓收購價調漲到5元，畢竟這是立法院的主決議，行政院也應予以尊重。

林國正說，調高5元雖然是在野黨的要求，但是執政黨立委也都沒有反對，農業部可以和朝野立委們一起和行政院來要經費，如此情、理、法都能兼顧，要懂得借力使力，但不懂為何這幾次的農業大政策上，農業部都要和立法院對抗。

對於這次農業部長陳駿季未出席公聽會，林國正說，本次農業部只有農糧署副署長出席，部長如果沒空也可以先來和大家打聲招呼，並說明出席的代表等同自己的立場，這對主席、國會、與會農民的誠意和尊重都很重要，畢竟不溝通就會不了解，不了解就會彼此誤解。

「最強菜農」林佳新說，這些年農戶所得與非農戶所得在2016年後是緩慢拉近差距，過去的自己主張不能片面調漲公糧收購價，因為單純調漲無法改變務農的困境，但這8年來所謂的農業轉型變成一場空，農業正義變成一句口號，加諸在農民身上的負擔越來越多，國土規畫、糧食安全等都是政府強加在農民身上的緊箍咒。

林佳新表示，農民不是乞丐，既然無法實現農業轉型，與其把錢拿去綁樁補助，倒不如全部用在農民身上，而不是要5塊給1塊般施捨，請給老人家一個安穩的務農環境，給農作物一個合理的價格與生路，也請農業單位和關心農民的民代們，幫忙制定一個完善的農業政策而非農業政治。

立法院 行政院 調漲 農業部 農民

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