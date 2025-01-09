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麻疹疫情升溫！民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部長邱泰源。圖／行政院提供
衛福部長邱泰源。圖／行政院提供

麻疹疫情升溫，民眾爭打疫苗，行政院長卓榮泰指示衛福部密切監控疫情及疫苗供應情況。衛福部長邱泰源今指出，國內幼兒麻疹疫苗接診率高達97.5%，麻疹流行範圍有限，民眾不用搶著施打；目前政府正與2家麻疹疫苗公司協商，會調派近3萬支疫苗給醫療院所，將針對優先接種對象施打。

中部醫院麻疹相關群聚事件迄今共計確診16例，匡列接觸者逾3000人，也有多個縣市公布確診者足跡，引發民眾焦慮，面對來勢洶洶的疫情隱憂，基層醫院反映不少民眾想自費打MMR疫苗，但庫存不足，盼政府釋出公費疫苗。

對此，邱泰源上午出席行政院會後記者會時指出，國內幼兒麻疹疫苗接診率高達97.5%，「流行基本上會在有限範圍，不至於造成大規模的流行疫情」，且基本上麻疹公費疫苗準備都很充裕。

邱泰源提醒，疫苗施打要考量必要性，例如第一線醫護人員、民國70年以後出生者，或要到越南、泰國等麻疹流行區，就屬於優先接種對象，民眾不用搶著施打。他說，疾管署正在與2家麻疹疫苗公司協商，會調派將近3萬支疫苗分配給醫療院所，先針對優先接種對象施打，相信能控制疫情。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓揆會中提醒衛福部，必須清楚說明麻疹疫情，讓民眾取得正確資訊與適當協助，也要密切監測疫情發展與麻疹疫苗供應，並協助地方政府落實麻疹疫情調查與接觸者追蹤管理，醫院則加強感染的管制措施與病人分流看診機制，並提醒醫院對未具麻疹免疫力的醫療工作人員補接種疫苗。

卓榮泰另指出，因應國際呼吸道傳染疾病升溫，衛福部、外交部、交通部與陸委會應加強民眾赴國外與中國大陸旅遊的健康提醒；年節將近，也要密切關注國內與國際呼吸道傳染病發展，適時調整防疫措施，並訂定春節應變準備計畫。

疫苗 衛福部 邱泰源 麻疹

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