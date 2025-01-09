歷年最高！今年健保總額拍板9286億元 成長率達上限5.5%

今年健保總額拍板，再度突破原先兩案併陳到版本，拍板金額直接達到行政院核定上限。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，今年度健保總額核定為9286億元，成長率為5.5%，比去年增加484億元，為歷年成長金額最高。連續兩年核定版本高於去年協商時的醫界方案成長率，直逼成長率上限。

2025年行政院核定健保總額高推估為5.5%、低推估為3.52%，而去年協商時採取兩案併陳交由衛福部長拍板，分別為付費者代表成長率4.604%，以及醫界代表方案5.171%。

陳真慧表示，因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足，以及強化全人醫療照顧，今年健保總額參採醫界、付費者建議方案，以及整體政策考量後，核定為9286.248億元，成長率為5.5%；估今年底安全準備推估可達法定1個月以上的保險給付支出，無需調整保費。另外，健保總額也將公衛、保健相關共約111億元項目移出改以公務預算支應。

各部門總額預算如下︰牙醫總額成長率為4.679%，547.931億元。中醫總額成長率為5.274%，341.92億元。透析預算總成長率為3%，473.752億元，其中醫院總額分配246.872億元，西醫基層分配226.879億元。醫院總額成長率為5.5%，6437.119億元。西醫基層總額成長率為5.5%，1750.441億元。其他預算208.837億元，新增15.639億元。

醫院總額及西醫基層部門核定重點如下：

一、 維護民眾用藥權益及加速新藥導入健保，持續編列「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」，共計81.02億元。 二、 保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，持續編列「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」共計180.26億元。 三、 守護偏鄉醫療，持續編列「醫院支持西醫醫療資源不足地區改善方案」、「西醫醫療資源不足地區改善方案」、「醫療資源不足地區醫療服務提升計畫」及「山地離島地區醫療給付效益提升計畫」，共計39.16億元。 四、 強化精神醫療照護，持續編列「精神科長效針劑藥費」共計31.06億元。 五、 精進居家醫療，擴大在宅急症照護，持續編列「居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照之服務」共計93.78億元。

今年度健保總額拍板9286億元，歷年成長金額最高。圖／衛福部