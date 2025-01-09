兒少法公聽會未邀家長團體 民團籲：落實兒童最佳利益

立法院衛生環境委員會今天舉行公聽會，聚焦於「兒童及少年福利與權益保障法」的修訂內容，是否真正落實「兒童權利公約」的精神與原則。不過，家長為未成年兒少權益的法定代理人，公聽會卻未邀請任何家長團體出席，引發質疑：是否真正符合兒童最佳利益。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，挪威、芬蘭、德國等先進國家在制定兒童人權相關政策時，都會請家長團體參加會議，發表多元面向的聲音，不只是身心健全的孩子，還包括單親、貧窮等弱勢族群。他擔憂，今天召開的公聽會，家長聲音缺席，誰來為這些社會角落的孩子發聲？

「兒童權利公約」清楚揭示，符合兒少人權的積極參與，應藉由兒少表達意見與被聆聽的權利，讓各方意見在國家政策制定時，能被納入考量與評估。王瀚陽指出，目前中央與地方的兒少政策，都比較偏向「菁英孩子」，應該要再融入不同族群、多元背景兒少的立場與想法。

國教盟肯定台灣在兒童權利保護上的進展，並提出台灣兒童權益保障需立即改善的三大關鍵問題，建議廣泛徵詢意見、加強跨部門協調與數據共享、強化親職教育與心理健康支持。

但是，目前台灣兒童權益保障仍有三大缺失，包括家庭支持與教養政策不足，弱勢、高風險家庭在通報後缺乏長期的追蹤與觀察，家庭問題難以獲得根本改善。親職教育與教養政策未被充分重視，部分法規（如民法第1085條）對管教權的削弱使得家庭教育功能更加薄弱。

兒童心理健康與數據透明度不足，缺乏中央層級的心理健康數據庫，難以進行全面追蹤與分析。以青少年自殺率持續攀升為例，2022年，15至24歲青少年自殺死亡率每10萬人有10.7人，但政策無法提供有效的干預。王瀚陽認為，衛福、司法、教育等跨部會之間缺乏有效溝通協調及資訊共享，導致高關懷少年服務與轉銜效率低下。

國教行動聯盟提出三大訴求，希望兒童權利在台灣更能具體且快速落實，確保兒童的權利和福祉。

1.廣泛徵詢意見，增加家長參與：應修法於各層級兒少權益相關會議組成中納入家長團體與教師團體的意見，確保政策考量兒童與家庭的真實需求。在中央層級的兒少權益會議中應設置至少2名家長代表，反映家庭觀點，真正實現兒童最佳利益。

2.加強跨部門協調與數據共享：建立司法、衛福、教育等部門的跨部會協調與資訊共享機制，整合跨部門資源，提升高關懷少年追蹤與服務效率。

3.強化親職教育與心理健康支持：設立中央層級的「家庭政策委員會」，以家庭為核心推動政策，並提供經濟困難家庭有薪假參與學校日及親職教育。另建立「兒童心理健康數據庫」，進行長期監測與分析，並推動心理健康輔導的普及化。