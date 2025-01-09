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衛福部核定健保醫療給付總額逾9,286億元 年增5.5%創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健保示意圖。圖／聯合報系資料照片
健保示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部9日宣布，為因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足，以及強化全人醫療照顧，2025年全民健康保險總額預算參採醫界、付費者之建議方案，以及整體政策考量後，核定為9,286.248億元，成長率為5.5%，較基期（8,802.17億元）增加484.078億元，是歷年成長金額最高的一年。

各部門總額預算如下︰牙醫總額成長率為4.679%（共547.931億元）。中醫總額成長率為5.274%（共341.92億元）。透析預算總成長率為3%（共473.752億元，其中醫院總額分配246.872億元，西醫基層分配226.879億元）。醫院總額成長率為5.5%（共6,437.119億元）。西醫基層總額成長率為5.5% (共1,750.441億元)。其他預算208.837億元，新增15.639億元。

醫院總額及西醫基層部門核定重點包括：一、 維護民眾用藥權益及加速新藥導入健保，持續編列「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」，共計81.02億元。

二、 保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，持續編列「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」共計180.26億元。

三、 守護偏鄉醫療，持續編列「醫院支持西醫醫療資源不足地區改善方案」、「西醫醫療資源不足地區改善方案」、「醫療資源不足地區醫療服務提升計畫」及「山地離島地區醫療給付效益提升計畫」，共計39.16億元。

四、 強化精神醫療照護，持續編列「精神科長效針劑藥費」共計31.06億元。

五、 精進居家醫療，擴大在宅急症照護，持續編列「居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照之服務」共計93.78億元。

衛福部說明，2025年衛生福利部爭取公務預算，編列「健保財務協助方案」計335.6億元，將屬公共衛生及預防保健共111億元自健保總額移出改由公務預算支應，釋出之健保總額預算回歸醫療需求，以擴大政府醫療投資，打造健康台灣。預估2025年底安全準備可達法定1個月以上之保險給付支出，財務穩定。衛生福利部將請中央健康保險署會同總額相關團體及單位，依公告事項研訂及推動執行2025年健保總額，以照顧全民之醫療需求。

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