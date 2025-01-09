快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

健保總額成長率5.5%近十年最高 醫界：盼減緩醫護出走

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，今年總額成長率為近10年最高，過去因總額成長率低，導致民眾自費比率高、醫護發生出走潮、新藥新科技納入健保牛步的情況，將有望改善。記者林琮恩／攝影
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，今年總額成長率為近10年最高，過去因總額成長率低，導致民眾自費比率高、醫護發生出走潮、新藥新科技納入健保牛步的情況，將有望改善。記者林琮恩／攝影

衛福部公布114年度全民健保總額預算，採醫界、付費者建議方案，成長率為5.5%，總額共9286.248億元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此為近10年總額成長率最高，過去因總額成長率低，導致民眾自費比率高、醫護發生出走潮、新藥新科技納入健保牛步的情況，將有望改善。

健保制度邁入30年，歷年因總額成長率有限，讓醫界面臨執業困境，去年健保總額共8802.17億元，明年度增加484.078億元，為歷年成長金額最高的一年，牙醫總額成長率為4.679%，中醫總額成長率為5.274％，透析總額成長率3%，醫院總額、西醫基層總額成長率均為5.5%，其他預算208.837億元，共新增15.639億。

洪子仁表示，疫後醫療環境艱困，去年全台醫院降載比率達高點，大型醫院病床數降載15%，但許多醫院仍為醫護人員加薪，包含新光醫院在內，漲幅落在7%至10%以上，改善醫護從業環境，降載床數已從去年10月分91床，到目前剩下不到10床，許多醫護願意回到職場，「總額既然提升，醫療機構必須善加運用，為醫療人員加薪。」

衛福部健保署今年實施醫院個別總額制，台北區將在第二季實施，各醫院年度醫療服務量將設有上限，不得超過前一年申報點數，否則將被打折或不予給付，已導致台北市各家醫學中心叫苦連天。洪子仁表示，醫院個別總額應建立在整體健保總額充足的情況下，才能避免醫療人球產生，政府應是考量今年總額成長率大幅提升，才同時實施醫院個別總額制。

不過，洪子仁強調，醫院個別總額制實施後，最大缺點是治療困難、治療成本效益不佳的病患，恐變成醫療人球，在醫院間被「轉來轉去」，且各醫院也可能以取消夜間、假日門診因應，為避免亂象，除管理制度必須做好，例如目前討論的急性心肌梗塞、一歲以下嬰幼兒、癌症化放療等應免計入個別總額外，整體健保總額也應墊高，才有助於改善醫院財務韌性。

健保總額 洪子仁

延伸閱讀

搶打麻疹 嘉市醫師公會：公費疫苗優先讓給醫護與長照員

人不如貓狗！健保支付點數低於寵物治療 醫批評不合理

因應醫院個別總額新制 洪子仁：嚴重時漲掛號費、減假日門診

健保推醫院個別總額 專家： 6項疾病配套避免醫療人球

相關新聞

1張圖看冷氣團已殺到 鄭明典：後方還有更冷的空氣過來

強烈大陸冷氣團今天大舉南下，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，後方還有更冷的空氣過來。

史上最強加碼來了！大樂透春節加碼共10.5億元破紀錄

公益彩券史上最強的加碼活動來了。台灣彩券公司9日宣布114年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新台幣10.5億元的加碼活...

饗饗爆食物中毒 雙月抱不平：真相待查卻已滿身傷

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，更被台北市衛生局重罰300萬元，但日前被菲律賓餐飲...

國內爆麻疹群聚北市疫情無擴大 衛局籲：流感、新冠更應重視

國內麻疹群聚事件擴大，足跡遍布北中南，民眾爭相搶打疫苗。台北市衛生局今表示，北市仍以境外移入的越南、印度入境2病例為主，...

我打過麻疹疫苗嗎？網揭「APP就可查」 注意2狀況可能無資料

麻疹疫情來勢洶洶，醫院群聚案足跡遍布北中南，ICU醫生陳志金就警告麻疹靠空氣、飛沫傳播，傳染力極高，不過台灣自1981年開始推行MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗），故大多數人體內都有抗體，不過

今年健保總額拍板9286億元 成長率達上限5.5% 歷年最高

今年健保總額拍板，再度突破原先兩案併陳到版本，拍板金額直接達到行政院核定上限。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，今年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。