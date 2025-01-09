健保總額成長率5.5%近十年最高 醫界：盼減緩醫護出走

衛福部公布114年度全民健保總額預算，採醫界、付費者建議方案，成長率為5.5%，總額共9286.248億元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此為近10年總額成長率最高，過去因總額成長率低，導致民眾自費比率高、醫護發生出走潮、新藥新科技納入健保牛步的情況，將有望改善。

健保制度邁入30年，歷年因總額成長率有限，讓醫界面臨執業困境，去年健保總額共8802.17億元，明年度增加484.078億元，為歷年成長金額最高的一年，牙醫總額成長率為4.679%，中醫總額成長率為5.274％，透析總額成長率3%，醫院總額、西醫基層總額成長率均為5.5%，其他預算208.837億元，共新增15.639億。

洪子仁表示，疫後醫療環境艱困，去年全台醫院降載比率達高點，大型醫院病床數降載15%，但許多醫院仍為醫護人員加薪，包含新光醫院在內，漲幅落在7%至10%以上，改善醫護從業環境，降載床數已從去年10月分91床，到目前剩下不到10床，許多醫護願意回到職場，「總額既然提升，醫療機構必須善加運用，為醫療人員加薪。」

衛福部健保署今年實施醫院個別總額制，台北區將在第二季實施，各醫院年度醫療服務量將設有上限，不得超過前一年申報點數，否則將被打折或不予給付，已導致台北市各家醫學中心叫苦連天。洪子仁表示，醫院個別總額應建立在整體健保總額充足的情況下，才能避免醫療人球產生，政府應是考量今年總額成長率大幅提升，才同時實施醫院個別總額制。

不過，洪子仁強調，醫院個別總額制實施後，最大缺點是治療困難、治療成本效益不佳的病患，恐變成醫療人球，在醫院間被「轉來轉去」，且各醫院也可能以取消夜間、假日門診因應，為避免亂象，除管理制度必須做好，例如目前討論的急性心肌梗塞、一歲以下嬰幼兒、癌症化放療等應免計入個別總額外，整體健保總額也應墊高，才有助於改善醫院財務韌性。