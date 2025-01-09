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麻疹症狀多像感冒恐1傳20人 營養師教「抗病毒飲食」增強免疫力

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
營養師建議，面對麻疹疫情，應多補充含有膳食纖維、益生質等成份的食物或營養素。示意圖／本報資料照片
營養師建議，面對麻疹疫情，應多補充含有膳食纖維、益生質等成份的食物或營養素。示意圖／本報資料照片

中部醫院麻疹相關群聚事件迄今共計確診16例，匡列接觸者逾3千人，也有多個縣市公布確診者足跡，引發民眾焦慮，面對來勢洶洶的疫情隱憂，營養師建議，應多補充含有膳食纖維、益生質等成份的食物或營養素，飲食與睡眠雙管齊下，增加面對病毒的抵抗力。  

麻疹為我國第二類法定傳染病，症狀包含發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，出疹前後4天均具傳染力，傳染力極高，1人感染可以傳染給18至20人，會經由空氣、飛沫傳播，或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。

營養師廖欣儀指出，國內血清流行病學調查研究顯示，1981年以前出生的成人，因麻疹抗體盛行率較高，所以相對保護力較高，但1981年以後、約44歲以下的族群，是接種疫苗的世代，幼年時期接種的疫苗所產生的抗體，可能會隨時間而衰退，這年齡層更應留意防護，可藉由飲食與睡眠的雙管齊下，提升免疫力的基礎，讓自己在麻疹疫情來襲時，多兩道免疫保障。

飲食部分，廖欣儀建議，可先補充對腸道有益的益生菌、益生質，因為腸道是人體最大的免疫系統，病毒主要從口腔黏膜、呼吸道進入到消化道，益生質與益生菌可以增加腸道好菌的繁殖，幫助好菌定殖在腸道，平衡腸道菌相，增強消化道的免疫力。

其他膳食纖維的補充也很重要，廖欣儀指出，全穀根莖類食物，如糙米、燕麥、馬鈴薯，比白米飯有更好的保護力；豆類製品，例如黃豆或是不濾渣的豆漿，含有高量蛋白質與膳食纖維，每餐的主食在糙米飯裡面加上黃豆，是很好的免疫力組合。

蔬果部分，廖欣儀表示，蔬菜類以含有寡糖的菇類為優先，如金針菇或香菇；水果必須每天都補充，常見的高維生素C冬季水果，如芭樂、草莓、奇異果等，建議一天補充1至2個拳頭大份量，不但抗氧化力高，也是免疫力的來源；堅果類食物如杏仁、腰果、核桃、南瓜籽有抗氧化物與礦物質，對抵抗力提升也有幫助。

廖欣儀進一步指出，平常容易睡眠不足的人，應讓自己擁有規律且充足的睡眠，多補充芝麻素、GABA等對入睡有幫助的營養，也能多一道免疫保護鎖，除了從內部的調理營養，外部的預防也不可忽略，要避免前往流行地區、注意手部衛生、戴口罩及注意營養均衡。

營養師 睡眠 麻疹

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