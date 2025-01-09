春節健康年菜有6招 採買年貨5大原則

農曆春節將屆，家戶忙著張羅年菜採買年貨，屏東縣府衛生局分享健康年菜6招過好，與採買年貨5大原則，教大家安心過好年。

「舌（蛇）尖美味、食安顧到位」，屏東縣府衛生局營養師蔡瑞娥、許晏綺扮演主廚大對決，準備6道創意與健康年菜，結合食安把關及營養均衡的理念，縣長周春米與幼兒園學童擔任裁判票選最受歡迎年菜，充滿年節氛圍。

縣長周春米說，新年春節將至，家戶團圓準備年菜，提醒民眾除食物美味之外，也要兼顧食安與營養，教大家6招吃出健康年菜，「全穀雜糧選原態、豆魚蛋肉少加工、五色蔬果纖維多、原味堅果適量吃、乳品入菜鈣給力、多喝開水無糖飲」。

現場擺出年菜料理翡翠福氣丸、紅燒蹄膀、櫻蝦米糕、福祿雙全福跳牆、長壽蝦仁長年菜、吉祥如意優格杯。周春米舉例，挑選丸子不要過白、五顏六色不要採買，全穀雜糧可選用屏東在地芋頭、碳足跡少，也提醒堅果油脂含量高，一天大拇指大小量即可，即使對身體有幫助但也不能過量。

周春米發放福袋向民眾拜早年時表示，福袋有檢查試劑跟鹽罐，提醒民眾使用糖、鹽少量，同時提供簡易檢查試劑讓民眾在家自行檢測安不安全，在新的一年裡為家人準備一桌健康又美味的年菜，讓縣民買得安心、吃得健康，歡喜迎蛇年。

衛生局表示，消費者採買年貨5大原則：環境乾淨衛生，冷藏食品要低溫存放7°C以下、冷凍食品存放-18°C以下；標示完整清楚，產品要明確標示內容物品名、廠商名稱、原產地、地址、有效日期、營養標示及警語等。