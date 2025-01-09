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油飯業者罹癌暴瘦40公斤 化解疼痛如獲新生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
49歲王先生贈送親手製作的油飯，感謝醫療團隊讓他獲得新生。記者徐白櫻／攝影
49歲王先生贈送親手製作的油飯，感謝醫療團隊讓他獲得新生。記者徐白櫻／攝影

「接受過疼痛治療，才真正獲得新生！」高雄市49歲王先生罹患胰臟癌，體重狂掉40公斤，化療後常發燒、疼痛不止，甚至常預警倒臥地面無法動彈，1年前開始接受內臟神經阻斷術後治療，逐步恢復正常生活，甚至可以凌晨起床製造油飯，與病魔對抗過程艱辛無比，讓人聞之鼻酸。

許多癌症患者長期忍受慢性疼痛無法正常生活，甚至需要依賴鴉片類止痛藥。王姓油飯業者多年前罹患難纏的胰臟癌，體重從76公斤掉至36公斤，「瘦到連自己的媽媽都認不出來」，治療後病情獲得控制，但近3年時間疼痛不止，嗎啡讓他神情恍惚，無法正常生活，前往醫院疼痛科求助。

義大醫療團隊使用內臟神經阻斷術讓王先生重拾笑容。疼痛科醫師林依瑩解釋，這種治療是針對腹腔內臟神經叢的微創技術，透過局部麻醉或神經毀損，阻斷傳遞疼痛信號的神經路徑，從而達到有效的疼痛管理。治療時患者必須採趴臥姿勢，由專業醫師利用影像引導，精準定位神經叢進行穿刺注射，可對抗癌症疼痛與頑固腹痛。

王先生說，他接受治療後已經胖6公斤，不像以前連住家都走不去，喝水也會痛，現在講話愈來愈有元氣，也慢慢恢復工作，可以製作更多美味油飯給消費者享用。

另位病患家屬陳小姐說，她自己是護理人員，卻未能提早發現父親生病，內心很自責，所幸在醫療團隊協助下，父親離世前還能跟家人出遊，回去鄉下搭乘童年時期的農用軌道車，最後沒有遺憾地安詳離去，感謝團隊用心，家人能用愛送父親遠行。

醫院也提醒，可能出現穿刺部位感染、出血或血腫、氣胸、神經損傷、低血壓或休克等項併發症，要經過專業評估之後才能展開治療。義大醫院麻醉部長陳威宏說，隨著技術精進與影像輔助設備應用，這些風險大幅降低，術後併發症的發生率也顯著減少。

陳小姐獻花感謝麻醉部長陳威宏（左）所率領的醫療團隊，讓她的父親在生命盡頭沒有受到太多病痛折磨。記者徐白櫻／攝影
陳小姐獻花感謝麻醉部長陳威宏（左）所率領的醫療團隊，讓她的父親在生命盡頭沒有受到太多病痛折磨。記者徐白櫻／攝影
高雄義大醫院今天開記者會介紹內臟神經阻斷術，病患與病患家屬表達謝意。記者徐白櫻／攝影
高雄義大醫院今天開記者會介紹內臟神經阻斷術，病患與病患家屬表達謝意。記者徐白櫻／攝影

團隊 油飯 醫師

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