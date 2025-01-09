一勞永逸解決痛苦還無疤痕 童綜合自然孔切除子宮手術再添1例

35歲廖姓女患者罹患子宮腺肌症，日前就診童綜合醫院進行腹部超音波等檢查後，確認病患因子宮腺肌症導致子宮肥厚近3公分，藥物治療卻效果有限，患者因此同意動達文西自然孔子宮切除手術，術後不只身上無疤痕，第二天即可下床走動，且恢復良好住院4天即出院返家休養。

患者應診時說，半年來每次月經期來時，都出現嚴重的經痛，有時候痛到連吃止痛藥都沒有效，經血量大、血塊又多，時常因經期疼痛請假，導致工作受到影響，後來到婦產科診所檢查，診斷罹患子宮腺肌症（Adenomyosis），因此前來童綜合醫院婦產科門診就醫。

並指出，因本身已生了2個孩子，且之前有做過子宮頸錐狀切除手術，想要一勞永逸解決痛苦，但又擔心手術傷口問題，婦科微創內視鏡科主任許俊正視診後，與患者溝通並說明各種治療方式後，最後建議採行自然孔達文西子宮切除手術。

患者術後表示，手術前真的很緊張，也很擔心手術疼痛，但沒想到術後當天的感覺，只是像經期來時的疼痛，隔天就沒有太大的痛感，而且也沒有傷口要照顧，不需要自己換藥，也不用擔心有任何疤痕，現在不再害怕每個月都要出現嚴重疼痛，還有不斷的出血，感覺真的輕鬆很多。

醫師許俊正說，子宮腺肌症的治療有多種方式，而達文西自然孔子宮切除手術，是利用陰道自然孔伸入器械，取代了以往腹部穿洞進入，因此不會有傷口與疤痕；在達文西機械手臂設備高清晰的3D視野輔助下，精準的使用機械手臂靈巧運轉，來進行切除與縫合，大大降低腹部穿孔的傷口疼痛，並且腹部不留疤痕。