觀影習慣改變 新竹市僅存的二輪戲院「新復珍」將熄燈

位於新竹市舊城區的國際戲院才於去年2月底暫停營業，如今又傳出另一間竹市唯一的老牌二輪戲院「新復珍」將熄燈。新復珍戲院今在臉書發文，指因疫情衝擊與影音串流平台的普及，觀影習慣發生重大改變，最後將於2月13日正式結束營業。

新復珍戲院在臉書指出，由於近年民眾觀影習慣發生重大改變，導致戲院經營面臨重重挑戰。經深思熟慮，只能遺憾決定結束營業。

新復珍戲院表示，手上尚有未使用完畢的「優惠套票」的顧客，可於最後營業日2月13日前至戲院辦理退票，戲院將退還現金，也歡迎民眾在營業結束前再來觀賞一場電影，一同為這段美好的時光畫下句點。

貼文一出不少網友紛紛留言「美好的回憶時光」、「滿滿的回憶，期待再相見」、「不容易，撐那麼久。個人二十年前幾乎周周去新復珍看電影。後來不再去並不是串流平台流行，而是影廳的品質愈來愈差，尤其是可怕的冷氣風口直吹座位的問題，如果沒有戴帽子，實在是無法看完電影！」