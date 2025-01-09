每天1杯「心臟病風險增17%」！醫曝含糖飲攝取上限：給身體喘口氣

吃太多甜食可能會影響健康，甚至會提高癌症風險。林口長庚胃腸肝膽科副教授李伯賢提醒，常喝含糖飲料可能會帶來不少健康問題，並進一步分析糖與癌症的潛在關係，建議每日糖分攝取量的健康標準。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李伯賢在臉書分享，頂級醫學期刊《BMJ》大型研究綜合分析顯示，「我們日常攝取的糖，不僅可能導致體重增加，還與肥胖、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康，甚至癌症風險密切相關」。

李伯賢指出，常喝含糖飲料可能帶來一系列健康問題，且風險隨量而增加，每天每多喝250ml含糖飲料「心臟病風險增17%、中風風險增7%、痛風風險增35%、肥胖機率增12%」。含糖飲料不僅是「空熱量」還會影響脂肪代謝，導致內臟脂肪堆積，增加脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險。

李伯賢表示，研究發現，高糖攝取可能提高某些癌症風險，包含每天多攝取25g果糖，「胰臟癌風險增22%」及「乳癌死亡率增17%」，糖的代謝可能與乳癌進展相關。雖然目前關於糖與癌症的證據仍有爭議，但可確定的是，過多糖分容易導致肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子。

另外，甜食過量會增加胃食道逆流風險，高糖飲食會刺激胃酸分泌過多，容易導致胃酸逆流，刺激食道壁；體重增加，會提高腹內壓，使逆流情況更為嚴重；含糖汽水和碳酸飲料可能通過增加胃內壓力、放鬆食道下端括約肌、刺激胃酸分泌及其酸性特性，導致胃酸容易逆流回食道，引發灼熱感和不適。因此，建議減少高糖食物攝取，尤其是甜點和碳酸飲料，對減緩胃酸逆流的症狀非常有幫助。

李伯賢建議「改喝無糖飲品」，無糖茶、氣泡水；「選擇天然甜味」，用水果代替甜點；「優化飲食結構」，多吃蔬菜、全穀類和高纖食品，降低酸鹼值波動。

世界衛生組織建議，每日糖攝取量應少於25g（約6茶匙），「含糖飲料每週最多1份（約200-355ml）」。一罐330ml的可樂通常含有約35g糖，相當於8.75茶匙糖（每茶匙約4g），含糖量約為攝取上限的1.4倍。一瓶市售的市售的400CC、100%柳橙果汁每瓶含糖量34.8g，和可樂差不多。加上因榨汁會去除大量纖維，糖分更容易被吸收，最好直接食用新鮮的柳橙，可保留纖維，減緩糖的吸收速度，並增加飽足感。