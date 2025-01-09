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寒流來襲金門氣溫驟降空品達橘色提醒 民眾注意防護

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門氣象站表示，今天下一波冷空氣南下，溫度將明顯下探，明日至周日受到強烈大陸冷氣團影響，溫度將下探至本周最低，溫度將有黃色燈號提醒，老者及有心血管疾病的朋友多留意。圖／摘自金門氣象站臉書
金門氣象站表示，今天下一波冷空氣南下，溫度將明顯下探，明日至周日受到強烈大陸冷氣團影響，溫度將下探至本周最低，溫度將有黃色燈號提醒，老者及有心血管疾病的朋友多留意。圖／摘自金門氣象站臉書

本周金門地區受到強烈冷氣團南下及境外污染物移入影響，氣溫驟降將感受到明顯寒意，且空氣品質不佳。根據行政院環境部預報，今明兩天金門、馬祖地區空品指標將達「橘色提醒等級」，對敏感族群健康有不良影響。金門縣環保局呼籲鄉親注意空氣品質與氣溫變化，做好保暖及個人健康防護措施。

環保局表示，隨寒流南下，來自福建沿海的微量境外污染物進一步影響金門地區，加上風速強勁帶動地表揚塵，導致傳輸型與地表揚塵型污染特性明顯。空氣品質橘色等級表示對呼吸道與心血管疾病患者、老年人及孩童等敏感族群不健康，建議減少外出，特別是早晚時段更需注意保暖和空品影響。

依據中央氣象署的地面天氣圖，今明兩天清晨將受到寒流與輻射冷卻影響，氣溫持續下降，預估周末達最低點，白天也難有明顯回暖。環保局提醒，早晚出門運動需留意氣溫與空氣品質，外出務必添加保暖衣物並配戴口罩。

金門氣象站也說，今天下一波冷空氣南下，溫度將明顯下探，明日至周日受到強烈大陸冷氣團影響，溫度將下探至本周最低，溫度將有黃色燈號提醒，長者及有心血管疾病的朋友多留意。

下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升；

14日(下周二)早晚低溫稍緩和，白天天氣較舒適，下周三另一波東北季風增強，早晚轉冷。整體本周天氣乾冷至下週轉濕冷，環境場改變期間，注意保暖及呼吸道健康。

冷氣團 氣溫 金門

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