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國內爆麻疹群聚北市疫情無擴大 衛局籲：流感、新冠更應重視

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國內麻疹群聚事件擴大，足跡遍布北中南，民眾爭相搶打疫苗，此為麻疹疫苗示意圖。記者蘇健忠／攝影
國內麻疹群聚事件擴大，足跡遍布北中南，民眾爭相搶打疫苗，此為麻疹疫苗示意圖。記者蘇健忠／攝影

國內麻疹群聚事件擴大，足跡遍布北中南，民眾爭相搶打疫苗。台北市衛生局今表示，北市仍以境外移入的越南、印度入境2病例為主，衛生局持續監測，疫情尚無擴大情形，並強調台灣冬季疫情風險主要為流感、新冠，呼籲民眾應更加重視。

衛生局疾病管制科長張惠美指出，目前國內麻疹疫情為某醫療機構群聚事件，北市仍以境外移入病例為主，分別是去年12月下旬自越南及印度入境，衛生局持續監測，疫情尚無擴大情形。衛生局若有接獲通報，經疫調後會匡列個案發疹前後4天同住、同職場、就醫等相關接觸者，請接觸者健康監測18天。

她說，公費麻疹疫苗提供出生滿12個月、滿5歲幼兒至國小入學前可接種各1劑，6歲以前須接種2劑，現在公費疫苗並無缺貨。北市學齡前幼兒應接種19劑公費常規疫苗，接種率均達98％以上，其餘未施打者多為隨照顧者旅居國外或因病延後接種。

張惠美提到，依據疾管署麻疹防治指引，醫護人員、6歲以下未接種疫苗者的風險較高，建議接種麻疹疫苗。一般民眾若要前往越南、柬埔寨、泰國、印度等麻疹疫情流行的國家，可以接種疫苗，在飛機上、室內密閉空間或人潮擁擠的地方建議佩戴口罩，降低被感染的風險。

疫苗 衛生局 麻疹

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