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彌補「視吃」遺憾 部桃幸福年菜譜質地調整保長者肌力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院公布金蛇年適合長者的春節團圓飯食譜。圖表／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院公布金蛇年適合長者的春節團圓飯食譜。圖表／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，春節將近也是全家團聚的日子，高齡長者往往因肌肉流失影響咀嚼功能，面對團圓飯有些美食常常只能「視吃」，如何讓高齡長者也可以好好享受年節氣氛，調整飲食質地是重要的環節。

衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮說明，年節期間大魚大肉，感覺蛋白質應該是不會缺乏，但實際上，高齡長者因為口腔肌力退化或牙齒缺損，通常會不自覺的只夾三層肉或夾不用耗費咀嚼的精緻澱粉，無法吃到足夠的優質蛋白質及蔬菜需求量。部桃今天推出巧妙技巧調整食材質地，烹調「軟嫩又容易入口」年菜，參考國健署依照咀嚼能力及吞嚥能力結合國際質地標準，規畫7級飲食質地，部桃年菜發表以第6級「牙齦碎軟質食」為主軸，適用已無咬合能力，但仍可以咀嚼的長者食用。

涂秀蓮指出，常令長者望之卻步的瘦豬肉是優質的蛋白質之一，今天發布的「鴻運獅子頭」製程利用家庭調理攪碎機，讓瘦絞肉質地更細緻，中間混入板豆腐及洋蔥等食材，讓獅子頭的質地更鬆散。而「舒肥起家雞」利用糖鹽的滲透壓原理，利用浸泡方式，將水份帶入雞胸肉中，使雞胸肉吃起來不硬不柴。吃豆腐干有升官的寓意，今年融入烏豆豉等長者熟悉的配料再加入豐富鋅含量的鮮蚵，烹調成豐富蛋白質的「豉汁鮮蚵豆腐」，而象徵年年有餘的泰式檸香鱸魚片，利用隱刀法來維持魚的完整性，不只好入口，更維持年菜視覺的享受。

涂秀蓮表示，今天公布的食譜設計除了質地調整，也將全穀雜糧類及乳品類等國人攝取量不足的食材，融入菜餚當中，像是「金玉滿堂鈣蒸蛋」使用鮮奶取代水，「紅豆奶香糕」使用大量奶粉，都能提高民眾的鈣質攝取。另白飯中增加紅藜麥、「金玉滿堂鈣蒸蛋」加入過篩後的地瓜等增加全穀雜糧類攝取量。「鴻運獅子頭」底部舖上大量的大白菜，自製的「香煎蘿蔔糕」將白蘿蔔的比例增加等方式，均可增加纖維質的攝取。

部桃營養科主任范純美指出，除了質地軟嫩，如何滑順且容易形成食團，方便長者吞嚥也是有小撇步，像「翡翠菠菜羮」利用勾薄芡讓青菜吃起來無負擔，尺寸的調整也是好不好入口的重點，傳統長年菜在燉煮時要整株烹煮，才有「長命百歲」的寓意，在長者進食前以利用食物剪刀剪短，方便長者入口食用。

營養師介紹每一道春節適合長者年菜的質地調整做法。圖表／衛福部桃園醫院提供
營養師介紹每一道春節適合長者年菜的質地調整做法。圖表／衛福部桃園醫院提供

年菜 蛋白質 部桃

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