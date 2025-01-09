農曆春節9天連假 台南這3條路段預估車潮多

今年農曆春節連續假期將從25日起至2月2日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局今說明台南地區相關春運措施外，針對台86、台17線等可能出現車多情形的路段，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線或搭乘大眾運輸，以提升旅遊品質。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局指出，今年農曆春節假期長達9天，除了返鄉外，台南又有許多走春熱門景點，因此初估會有3波車潮，分別在24日至28日的返鄉車潮、28日除夕至2月1日的拜年、出遊車潮，以及2月1日至2月3日的返工作地車潮。

公路局雲嘉南區養護工程分局也預估，台86仁德段初一至初五下午4點至晚上7點，尖峰時段每小時將達2100輛車次；台86歸仁至關廟路段則是初一至初五，早上9點到下午1點及下午3點到晚上7點，尖峰時段預估每小時達1800車輛次；台17線五王大橋至北門路段，初一至初四下午2點到5點，尖峰時段預估每小時達680車輛次，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規畫搭乘大眾運輸以提升旅遊品質。