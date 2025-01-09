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北花線停駛至今 葛瑪蘭客運有意願進駐復駛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
沿蘇花改往返台北、花蓮的「北花線」客運乏人問津，持續虧損，停駛至今。本報資料照片
沿蘇花改往返台北、花蓮的「北花線」客運乏人問津，持續虧損，停駛至今。本報資料照片

2020年蘇花改通車後北花線客運開放，不過鐵路量能增加，搭乘人數本就不多，加上403地震後，蘇花公路一度中斷，北花線停駛至今，客運業者也退出市場。公路局指出，現在葛瑪蘭客運有意願進駐北花線，正在籌設階段。另台8線中橫東段春節白天管制放寬，夜間皆不開放。

公路局今天召開花蓮地區春節疏運記者會，但今年春節期間可放假9天，花蓮住房率僅有2成多，預估蘇花改的車輛量不會像往年多；而北花線客運因為地震、搭乘人數少的關係，目前仍在停駛階段，春節期間也沒有疏運的規畫。

公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正說，原先北花線統聯、首都客運基本上都撤出路線營運，如今葛瑪蘭客運有意願進駐北花線，現階段還在公告、籌設階段，更需要考量民眾需求、搭乘人數、營運成本等，班次也還在協調中。

至於補貼的部分，李明正說，因葛瑪蘭客運是宜蘭的業者，則要看公路局的公告；現在花蓮到台北火車量能足夠，且花蓮住房率還有進步的空間，民眾如果春節要到花蓮可搭鐵路過來。

另外，公路局東區養護工程分局針對中橫公路管制，時間為1月25日至2月2日，為期9天，關原至天祥（114.6公里至167.7公里）每天上午6時至下午4時30分不實施管制，下午4時30分至晚上6時30分管制區內只出不進，採夜間封閉管制。

中橫天祥至閣口（167.7公里至184.5公里）每天上午6時至下午5時30分採單向輪放，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間，天祥往閣口（東行方向）每天6次放行，單向時段上午7時至8時、10時至11時、下午1時至2時、下午4時至5時；雙向時段上午6時至7時、下午5時至5時30分。

中橫閣口往天祥（西行方向）每天5次放行，單向時段上午8時30分至9時30分、11時30分至12時30分、下午2時30分至3時30分；雙向時段上午6時至6時30分、下午5時至5時30分。夜間封路時段為下午5時30分至6時30分，管制區內只出不進，採夜間封閉。

公路局今天召開花蓮地區春節疏運記者會，北花線客運因為地震、搭乘人數少的關係，目前仍在停駛階段，春節期間也沒有疏運的規畫。記者王思慧／攝影
公路局今天召開花蓮地區春節疏運記者會，北花線客運因為地震、搭乘人數少的關係，目前仍在停駛階段，春節期間也沒有疏運的規畫。記者王思慧／攝影

中橫公路 春節 花蓮

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