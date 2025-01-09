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麻疹接觸者確診比例低 疾管署籲不用人人搶打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
麻疹疫苗建議優先接種對象。圖/疾管署提供
麻疹疫苗建議優先接種對象。圖/疾管署提供

麻疹傳染力極高，因為去年底醫院麻疹群聚的相關確診者，可傳染期間的活動史遍佈北中南引發民眾恐慌，更掀起疫苗搶打潮。疾管署發言人曾淑慧表示，國內麻疹群聚事件為有限制傳播，國內發生較大規模疫情風險低，僅有醫護人員及前往麻疹流行區的兩類民眾為優先建議接種族群。

中部醫院麻疹相關群聚事件迄今共計確診16例，包含2024年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，衛生單位已掌握接觸者共3123人，本起群聚事件將監測至2025年1月23日。曾淑慧說，接觸者中確診為麻疹個案者人數低，請民眾無須恐慌。

麻疹疫苗接種兩劑預防效果可達95%以上，現行我國幼兒常規於出生滿12 個月、滿5 歲至入小學前各接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年2劑接種完成率均高達97%以上；群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

另，根據國內麻疹血清學調查，1981年以前出生者，大多因為自然感染而有麻疹抗體。雖有少數個案因接種疫苗產生的抗體衰退而感染，但依國外針對接種疫苗世代研究顯示，其感染後症狀較輕，傳染力明顯低於未曾接種疫苗者。

公費疫苗係提供滿12個月及滿5歲的幼兒（共2劑MMR）進行常規預防接種。經評估目前麻疹疫情及疫苗供貨情形，曾淑慧指出，自費疫苗部應優先提供1981年以後出生之成人接種，並以下列2大族群為最優先接種建議對象，後續視疫苗供應狀況再適時調整：

一、1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前1劑MMR疫苗接種時間超過15年

二、1981年（含）以後出生之成人，若須前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨），經醫師評估後需接種之民眾（日本、韓國非屬麻疹流行區）

疫苗 確診 麻疹

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