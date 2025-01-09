麻疹傳染力強但致死率不高 醫：最擔心的併發症有這些

麻疹疫情來勢洶洶，目前累計16人確診，衛生單位匡列接觸者高達3123人。醫師今天指出，麻疹雖然致死率不高，但嬰幼兒、老年人、不曾接種疫苗的民眾、先後天免疫力不全者，確診後較容易併發重症，其中肺炎與腦炎最為棘手，因此高風險族群應盡快施打疫苗，並在外出時戴口罩、留意社交距離才是上策。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，麻疹不像一些傳染病有特效藥，感染後3至4天後會出現紅疹，還有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀，但少數民眾由於兒時曾接種疫苗，不一定會起紅疹，也就是有不典型的症狀，但隨著年齡增長，疫苗在體內產生的抗體可能逐漸減弱，在臨床上比起有典型症狀的患者還難被診斷出來，但不典型麻疹的確診者並不多見。

黃立民說，感染麻疹的高峰族群約為20至40歲的成年人，但因為較健全的免疫力，併發重症的風險較低，常見的併發症包括細菌感染導致的中耳炎、鼻竇炎、肺炎、腦炎等情況，若無，通常就醫治療後一周就可康復；若有，尤其是肺炎、腦炎，就會增加致死的機率，「最麻煩的就是腦炎和肺炎，不過整體來看，感染麻疹後的致死率不高。」

不過黃立民提醒，嬰幼兒、老年人、不曾接種疫苗的民眾、先後天免疫力不全者，除了較可能感染麻疹，也容易有併發重症的風險，因此盡快施打疫苗才是上策。衛福部疾管署示警，高風險族群應優先接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），公費部分，提供滿12個月以及滿5歲的幼兒接種、共2劑；自費部分，提供1981年以後出生、不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年的醫護人員，或1981年以後出生、若須前往越南、印度、柬埔寨等麻疹流行區，經醫師評估後需接種的成人。

此外，民眾平時如何避免感染麻疹？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬說，除了在公共場所保持社交距離、注意個人手部衛生，外出時可戴市面上常見、被歸類於第二級醫療器材的外科口罩。