聽新聞
0:00 / 0:00

國安危機！兒少事故死傷日本5倍 民團籲死因回溯至18歲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
靖娟基金會執行長許雅荏指出，若排除病死、先天性異常等死因，事故傷害及輕生是兒少死因之首，且根據統計，12至17歲兒少自殺死亡率呈上升趨勢。
靖娟基金會執行長許雅荏指出，若排除病死、先天性異常等死因，事故傷害及輕生是兒少死因之首，且根據統計，12至17歲兒少自殺死亡率呈上升趨勢。

兒少權法修法將納入6歲以下兒童死因回溯。不過，靖娟基金會執行長許雅荏指出，若排除病死、先天性異常等死因，事故傷害及輕生是兒少死因之首，且根據統計，12至17歲兒少自殺死亡率呈上升趨勢，事故死因也居所有年齡區段最高，建議將兒少權法死因回溯年齡延長至18歲。

許雅荏表示，台灣生育率不足13萬人，比鄰國日本更少，但兒少事故傷害死亡人數卻是日本的5倍，「這是真正的國安危機」，12至17歲兒少事故死亡率達每10萬人6.9人，為18歲以下各年齡區段最高，必須透過死因回溯，分析死傷數據，找出造成兒少事故傷害死亡的真正原因，並透過全面性案例搜集、風險評估等，了解兒少面臨的困境，從交通環境、安全輔導的方面支持兒少。

目前有關兒少交通安全議題，基於兒少權法訂有跨部會的「兒少安全實施方案」，由衛福部主責並設有兒少事故協調會議。不過，許雅荏指出，會議半年才開一次會，表面上各部會都派出代表列席參加，但實際上對於兒少事故死傷、墜樓頻傳等議題的回應均是「帶回研議」，缺乏執行力且流於形式，若維持現行做法，恐難降低兒少事故、輕生死傷高於國際的現況。

許雅荏表示，兒少安全實施方案中，有關兒少事故傷害的預期指標為死傷零成長，從前述數據可見，實務上兒少死傷不減反升，效果十分有限，建議參考美國作法，對兒少交通安全議題進行系統性分析，找出問題關鍵，訂出政策目標且由主責機關定期回報執行成果，才能有效降低兒少事故死傷人數。

「兒少輕生率高，經醫學研究證實，與網路安全關聯性高。」許雅荏表示，美國已有網路安全專法在參議院闖關，不僅提高觀看兒少不宜內容的年齡門檻，有明文禁止網路平台業者搜集兒少個資，台灣尚無兒少網路安全專法，目前針對有安全疑慮的網站，也只有「過橋頁面」要使用者點選自己是否已滿18歲，對防止兒少觀看不當網頁「根本沒用」，建議政府盡快訂出網路安全專法，並逐年提出風險評估報告。

死亡率 網路

延伸閱讀

日本人不出國？ 他分析原因：是台灣振興國旅唯一解方

日本玩回來一堆人高燒！醫曝不是新冠 籲快打這款免費疫苗

更強冷氣團挾水氣南侵 北台灣今晚轉濕冷 日本恐暴風雪

受惠日本業績大爆發 閎康去年營收51.1億元創新高

相關新聞

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五...

健保總額拍板／罕病新藥預算8億 病團：難全納保

衛福部昨公布今年度健保總額，於罕藥專款編列一八○點二六億元，新醫療科技、藥品及特材擴大給付、暫時性支付共編列八十一點○二...

輸液存量吃緊 大醫院也拉警報

國內輸液問題未解，部分醫療人員面對超長年假，根本開心不起來，北部一位醫院負責調度藥品人員表示，現有的點滴庫存量可能只撐得...

國安危機 兒少事故死傷為日本5倍

「兒童及少年福利與權益保障法」正值修法，立法院社福及衛環委員會昨舉辦公聽會。衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體...

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

強烈大陸冷氣團持續發威，影響持續到下周一清晨，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北及東半部整天寒冷，且會短暫飄雨，明天西...

我的經驗／摔車腦部出血 王詩婷暫停人生尋找平衡

熱愛跑步的我，2018年完成世界六大馬拉松，感覺站在人生高峰，心想接著要挑戰七大洲馬拉松（包含南極與非洲），但2019年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。