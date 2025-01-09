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國內麻疹疫情升溫 金門匡列1名接觸者　衛生局籲加強防疫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
麻疹疫苗接種建議。圖／取自「衛生福利部」臉書粉專
麻疹疫苗接種建議。圖／取自「衛生福利部」臉書粉專

近期國內麻疹病例持續新增，金門縣衛生局今天表示，在昨日接獲疾病管制署通報一例麻疹接觸者，該案因至台灣本島醫院探病而被列為接觸者，目前健康狀況良好，將監測至本月17日。衛生局提醒，麻疹接觸者應自主健康管理18天，每日早晚量體溫，記錄活動史與健康狀況，期間避免外出、不可自行就醫，並須全程佩戴口罩以降低傳播風險。

根據衛福部疾管署統計，今年全國累計33例麻疹病例，患者年齡分布在20至50多歲，其中21例為本土感染，含4起群聚事件，12例為境外移入，感染國家包括越南3例、馬來西亞和柬埔寨各2例，以及泰國和印度各1例，另有3例發生於航空器內。金門縣最後一例麻疹病例出現於2016年，為境外移入。

衛生局指出，麻疹是高傳染性疾病，感染者於發疹前後4天內均具傳染力，主要透過空氣、飛沫及接觸患者分泌物傳播。初期症狀類似感冒，包括發燒、鼻炎、結膜炎（眼睛紅腫、畏光、流淚）、咳嗽等，通常於3至4天後出現紅疹，先從耳後開始，逐漸擴散至全身。由於潛伏期長達18天，衛生局強調民眾如曾與確診者足跡重疊，應自主健康管理，並密切觀察是否出現相關症狀。

目前，台灣及越南、印度等國家麻疹疫情仍持續，衛生局呼籲民眾如需前往這些地區，務必做好防護措施，包括勤洗手、佩戴口罩、避免出入人多擁擠場所，並遵守呼吸道衛生與咳嗽禮節。若出現疑似症狀，應佩戴口罩後儘速就醫，並告知醫師活動史及旅遊史。

衛生局也提醒，預防麻疹的最有效方法是接種疫苗，幼兒滿12個月及5歲時，應依規定完成麻疹、德國麻疹及腮腺炎（MMR）疫苗接種。家長應避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往疫情流行地區。對於計畫前往麻疹流行國家的民眾，特別是1981年以後出生者，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，視需要自費接種MMR疫苗。本縣金門醫院、禾心診所及三大診所提供自費疫苗接種服務，民眾如有需求可事先聯繫預約。

衛生局再次提醒，麻疹具高度傳染性，民眾應提高警覺，落實個人衛生防護措施，並密切配合疫情相關規定，共同防範疫情擴散。

近期國內麻疹病例持續新增，金門縣衛生局今天表示，在昨日接獲疾病管制署通報一例麻疹接觸者，該案因至台灣本島醫院探病而被列為接觸者，呼籲民眾要注意防疫。圖／衛生局提供
近期國內麻疹病例持續新增，金門縣衛生局今天表示，在昨日接獲疾病管制署通報一例麻疹接觸者，該案因至台灣本島醫院探病而被列為接觸者，呼籲民眾要注意防疫。圖／衛生局提供

疫苗 衛生局 麻疹

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