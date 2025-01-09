武陵農場國旅人數略減 但花況不減 梅花1月下旬將滿開

疫後國人出國熱，使得國旅面臨慘淡景象，武陵農場全年僅25萬人次，一度創下歷史新低紀錄，但場方表示，目前正迎來一年一度的花季盛景，目前梅花已經盛開大約4至5成，預計1月中下旬會達到滿開，而早櫻品種也即將綻放，2月8日至23日登場的櫻花季，勢必將整個農場包圍在繽紛的花海之中。

武陵農場表示，去年加上花蓮地震，確實讓國旅客人有裹足不前的情況，去年櫻花季每日降到4500人次到訪，不但少了每日1千人，全年訪客更由40萬人次跌到25萬人次，面對近期國旅熱潮減退，但園內的花況不受影響，不只梅花盛開，山櫻花也即將綻放，根據農場最新公告，農曆春節期間以及二月份的住宿訂房已經全數客滿，花季期間每日總量管制6000人，顯示花季的魅力依然無法抵擋。

場方公布疫情發生後，2020年至2024年每年櫻花季平均每日到訪人數依序為4359人、5560人、5123人、5559人及4266人，今年櫻花季疏運時程從2月8日起，共計16日，預估人潮不會這麼多，所以規畫至23日結束。