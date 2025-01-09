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Pokémon GO Tour2/21新北大都會登場 盼吸引50萬玩家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會2月21日至23日，在新北大都會公園主會場登場。記者劉懿萱／攝影
「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會2月21日至23日，在新北大都會公園主會場登場。記者劉懿萱／攝影

「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會2月21日至23日，在新北大都會公園主會場登場。新北市長侯友宜說，結合雙北、桃園捷運路網，規畫10條大路線，3天活動盼吸引國內外逾50萬寶可夢玩家。

新北市2019年曾舉辦「Pokémon GO Safari Zone」，官方統計，4天活動吸引約32萬人造訪新北，捕捉超過5000萬隻寶可夢，締造20億觀光效益。相隔6年再度在新北舉辦，且與美國洛杉磯同步登場，新北大都會公園將打造4季景點裝置，且境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」將在Pokémon GO的傳說團體戰中首次登場。

觀旅局指出，新北大都會公園將化身為寶可夢訓練家舞台，除打造寶可夢棲息地外，現場還精心安排多處拍照景點與限定周邊商品、美食市集等活動內容，更安排皮卡丘見面會、限量皮卡丘造型遮陽帽，訓練家們有機會近距離與寶可夢拍照互動。

此外，冒險不會因為離開活動主會場、踏出新北大都會公園就結束，活動也和捷運公司共同規畫特殊的活動限定寶可補給站點，只要打敗在新北市境內佔領活動限定寶可補給站的GO火箭隊手下，就可以獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。

侯友宜說，Pokémon GO合眾地區在新北市，以新北大都會公園為主軸，結合雙北、桃園捷運路網，規畫官方10條大路線，尤其在新北大都會公園，有春夏秋冬四季不一樣的場景，還有市集、攤商，讓訓練家可以有一條冒險之旅，希望這次活動吸引超過50萬寶可夢迷到新北。

侯友宜回憶，Pokémon GO在2019年到新北市時，滿滿的人山人海，這次也有兩個不一樣的限定版，盼吸引玩家們到訪。

新北市長侯友宜盼「Pokémon GO Tour：合眾地區」3天活動吸引國內外逾50萬寶可夢玩家。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜盼「Pokémon GO Tour：合眾地區」3天活動吸引國內外逾50萬寶可夢玩家。記者劉懿萱／攝影

寶可夢 捷運公司

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