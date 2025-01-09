北捷「3數據」 精準命中跨年近313萬人運量

台北捷運2024年跨年夜，迎來312.7多萬人次運量，但其實北捷早在事前就精準預估了人潮，負責規畫跨年計畫長達16年的台北捷運公司站務處助理工程師張立偉，利用了通勤運量、大巨蛋演唱會散場及過往跨年夜數據，大膽預測出313萬人次，以利調配加密班次，完成史上最艱辛的跨年活動。

張立偉坦言，2024年的跨年多了台北大巨蛋演唱會的考驗，因此將預估運量拆解成通勤、跨年、演唱會3大主軸。尤其去年跨年是在平日周二，總運量與周五的型態相似，因此先以2024年11月初周五最高運量，再參照一樣是周二跨年的2020年運量，計算出通勤運量約270萬。

同時，再以通勤運量的數據基礎，加上以往跨年會場周邊4站晚間進出站約39萬、大巨蛋參加演唱會人數的5成5，來回總計約4萬人次，進而推估出跨年總運量會落在313萬人次。

以此數據作為基礎，加上往年跨年會場周邊4站晚間進出站運量約39萬、台北大巨蛋搭捷運參加演唱會民眾約入場人數的5成5，來回總計約4萬人次，進而推估出跨年總運量313萬人次，精準命中這次跨年系統總運量的312.7萬多人次。

「規畫跨年輸運第一步，是要了解會有多少人。」張立偉說，有了預估運量之後，就能著手規劃列車運行、班次加密，主要疏運路線板南線最短班距2到3分鐘、淡水信義線最短班距3分鐘，至於分流人潮的松山新店線則是加密待命。

張立偉也說，很榮幸參與了台北大巨蛋球賽活動疏運計畫，才能夠大膽研判結束後散場約有4至5成搭乘捷運的動向，接著縝密訂定疏運計畫。