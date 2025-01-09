國泰航空6月重啟香港-羅馬航線 每周3班直航

國泰航空宣布，將於今年6月5日重啟香港與羅馬的直航服務，拓展全球航線網絡。新航線為每周3班的季節服務，也是國泰航空第二條連接香港樞紐與義大利的航線。另外，米蘭航線的班次在今年夏季也會由現在的每周5班增至每日1班。

國泰航空表示，羅馬是歐洲最具歷史文化底蘊的城市之一，旅客可在當地探索歷史名勝、博物館和教堂。2025年也是天主教每25年一次慶祝禧年（Jubilee）的特別年度，梵蒂岡及羅馬全年均會舉辦不同的慶祝活動。國泰航空此時重返羅馬，方便旅客從亞洲前往當地。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空與義大利的淵源深厚，在1986年首次開辦香港往返羅馬的直航航班，今年夏季重啟往返義大利首都的航班。無論是商務出行、休閒旅行還是參與2025禧年的慶祝活動，都期待及歡迎顧客搭乘國泰航班暢遊羅馬。

國泰航空說，往來羅馬的航班服務將由空中巴士A350-900客機營運，設有配備平臥睡床的商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙以供選擇。

國泰航空表示，今年3月將開通海德拉巴、4月開通達拉斯、6月開通慕尼黑及8月開通布魯塞爾的直航航班，而集團旗下低成本航空公司香港快運則於本月開通仙台航線。2家航空公司的全球客運航點總數預計在2025年內突破100大關。