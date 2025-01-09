下午急降溫「入夜後更加寒冷」 水氣將至高山有望下雪

強烈冷氣團南下中氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，下午開始氣溫逐漸下降，入夜後更加寒冷。由於今天下午至明天清晨一波中高層水氣通過的關係，中、北部海拔2500公尺以上，南部海拔3000公尺以上的高山，均有下雪機會。山區天候相當惡劣，如果要上山追雪，務必做好萬全準備，出發前也要留意路況及管制資訊。

中央氣象署技正林秉煜表示，今天開始到下周一清晨受到強烈大陸冷氣團的影響，各地感受偏寒冷，周六前偏濕冷，中南部雲多，普遍有10度以下低溫，注意氣象署發布的低溫特報，務必做好保暖工作。下周一清晨之前，高山有可能結冰、積冰、雪霰發生的情形，北宜2000公尺以上高山、中部今天到明天2500公尺以上高山，以及周六3000公尺以上高山有雪霰機會。