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過年迎流感高峰！6項Q&A解析疫情 本周打疫苗還來得及

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為施打流感疫苗示意圖。本報資料照片
圖為施打流感疫苗示意圖。本報資料照片

我國流感疫情約在去年12月中旬進入流行，並且預計在本月下旬、農曆春節達到高峰，屆時單周就診人數恐怕上看15萬人次。另一方面，國人出國旅遊熱門地點——日本，入冬後流感狂飆，東京、京都等地染疫風險高。更有醫師擔憂，面臨長達9天的春節價錢，恐怕重演2016年流感癱瘓急診的惡夢，究竟民眾如何自保、國內疫情狀況又如何？

Ｑ：我國類流感疫情如何

國內上周類流感門急診就診人次約12萬7千人次，其中流感中有43例併發重症病例，以及6例死亡都未接種本季流感疫苗

本流感季去年10月起截至今年1月6日累計412例流感重症，年齡層以65歲以上長者占57%為多；另死亡病例累積91例，死亡數為近10個流感季同期最高。確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

Ｑ：過年期間疫情預估

我國類流感疫情約從去12月中旬開始上升，預計在農曆春節時達到高峰。林口長庚兒童感染科醫師陳志榮表示，現在不只流感，副流感、腺病毒等在兒童間也在流行。

部桃醫院急診部主任鍾亢表示，若遇寒流來襲，流感病毒繁殖情況加劇，加上寒假期間學生不必上學，多待在室內群聚，預期病人數量將大增。然而，流感多為九成都是輕症，原先可在醫院門診、基層診所就醫，但若因春節門診、診所關診，預期病患將湧入急診，讓急診病人比平日增加3倍，導致民眾等待時間變長。

Ｑ：面對類流感疫情如何自保？

自從去年10月開始疾管署分階段，提供公費的新冠及流感疫苗，原本優先提供孩童、青少年、免疫低下、長者等高危險族群，但今年起已經開放6個月上以上全民公費接種。除了接種疫苗外，疾管署提醒注意手部衛生，前往人潮壅擠處也建議配戴口罩。

Ｑ：哪裡可以接種疫苗？

 民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

Ｑ：疫苗保護力為何？

流感疫苗保護力約要接種2周後才會發揮，若從1月25日回推，約要在本周接種才有機會在過年前產生足夠保護力。然而，流感流行型別每年不同，加上疫苗保護力會衰退，並非終身有效，每年都應該補接種一季流感疫苗，提升保護力。

Ｑ：流感疫苗有副作用嗎？ 

接種流感疫苗，發生局部副作用的機率為15％至20％，主要為注射部位的紅、腫、癢、痛，而發燒、身體不適等症狀並不常發生，其他較為嚴重的症狀則極為罕見，

死亡 流感疫苗 疫情

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