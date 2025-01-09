高鐵春節疏運再加開12班次 1月11日凌晨0時開搶

春節疏運購票訂位踴躍，為加強服務旅客，台灣高鐵今宣布，再加開12班次列車，共加開380班次列車，1月11日凌晨0時起開放預購，總計12天提供2258班次列車的旅運服務；因應疏運期間可能出現的自由座人潮，特別於旅客需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能。高鐵提醒，2月8日為補班日，當日也將增開2班次北上列車，1月10日開放購票。

高鐵說，春節疏運期間北上各車次自1月31日初三（周五）中午以後，至2月1日初四（周六）及2月2日初五（周日）持續熱銷，即長程區間座位已所剩有限，建議旅客盡早規畫北返行程，提早訂位購票；除可預訂本次再加開的車次外，也可多加利用春節疏運期間，特別加開16班延後收班的北上列車，以及2班提早發車的北上列車，避開尖峰時段人潮。

高鐵統計，2025春節疏運再加開12班次後，共加開380班次列車（南下205班、北上175班），總計12天提供2258班次列車的旅運服務。高鐵企業網站首頁已持續更新「疏運期銷售資訊」，欲訂購對號座位的旅客，可先查詢仍有座位的車次，及早訂位並提前完成取票。

另外，為因應春節疏運期間可能出現的自由座人潮，高鐵表示，已特別於旅客需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次（南下10班、北上37班）行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車，且均配置8節自由座車廂，以加強疏運旅客。

同時，高鐵企業網站也會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門搭高鐵前確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利。

高鐵表示，農曆春節為國人最重視的傳統節日，已特別增派人力，於各車站及列車上全力協助旅客順利返鄉、歡度春節，也呼籲旅客相互禮讓，並配合高鐵人員引導，分流乘車；列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓。

此外，因列車空間有限，乘車時，旅客的大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於頭頂置物架。

高鐵指出，當遇自由座旅客候車人數眾多時，基於快速疏運旅客的服務精神，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立；提醒自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿占用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。