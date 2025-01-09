台大醫院AI遠距監測　從語意辨識危險關鍵字 預測急診風險

一名患有心血管疾病的中年男性，使用台大醫院的遠距生理監測，某天血壓飆到190，台大遠距照護中心立刻安排這名個案回診，成功降低後續病發危險。

遠距照護已漸成熟，並翻轉傳統醫病關係，成為多元照護服務的新趨勢。台大醫院院長吳明賢表示，遠距醫療突破時間、空間限制，是醫療轉型重要關鍵。第21屆國家新創獎，台大醫院遠距照護中心以「第四代即時同步遠距照護平台之智慧語音急診預測系統」榮獲臨床新創獎，可大幅改善病人的死亡率。

吳明賢說，這套「智慧語音急診預測系統」可緊急處理急性惡化、長期監控慢性疾病，即時且自動預測病人疾病預後，不僅改善存活率，也優化醫療流程。最重要的是，以多語言、醫護優化語音辨識技術將國、台、英語、專業醫學名詞及藥品中英名稱摻雜等醫護語音轉為文字，透過分析及整合護理記錄，預測個案發生急診機會。

台大智慧醫療中心主任何奕倫表示，中心自2009年8月成立以來，藉由雲端監測系統、導入人工智慧輔助判讀及個別化的衛教諮詢服務，逾15年共服務了7000多名病患。系統運作不只透過病人的量測儀器，也將病護、病人與照顧者的對話內容轉成文字，能透過語意分析找出危險「關鍵字」，後續提供醫療團隊決策，是未來在宅醫療重要的推手。

何奕倫指出，升級第四代的「智慧語音急診預測系統」，導入中華電信多語言、醫護優化語音辨識技術，並且納入台大醫院遠距照護中心累積的大量遠距照護語音資料，進行AI語音辨識模型訓練。不論是字轉音、音轉字，使用自然語言處理、語意分析技術及整合護理記錄，可預測病患兩周內發生急診事件機率，系統預測準確度近90%。

何奕倫說，只要是台大住院的病人，不限科別，在出院後二個星期都可以免費使用「智慧語音急診預測系統」，降低患者回家自我照護的不安。患者回到家中，利用裝置將各種監測資料傳回醫院，一旦發現數字異常，院方可即時啟動後續治療方案，爭取更多黃金治療時間。