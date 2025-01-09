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春節採買要注意！ 新北果菜公司指這2蔬菜「農藥殘留高風險」
春節將至，不少民眾開始陸續採買需要的貨品。新北市果菜公司表示，即日起因應春節將至，加強應景蔬果抽驗至除夕前，如長年菜和白蘿蔔都屬於高風險蔬菜。
另外，新北果菜公司公布12月蔬果殘留農藥抽驗結果，總共抽驗1395件，有40件農藥檢驗不合格，共銷毀5099公斤蔬果，不合格品項主要集中於「青蔥、菠菜及敏豆」3大類，
新北果菜公司表示，每日抽驗進場蔬果都會做市場端監測，經長期檢驗數據分析，農民栽種生產蔬果擔心易受到病蟲害影響產量和賣相，進而增加農藥施用劑量，有時因氣候或市場需求高價格好提早採收，使農藥殘流量經常超過衛福部訂定「農藥殘留容許量標準」，果菜公司都會派員產地拜訪加強輔導產地正確施用農藥，減少蔬果殘留農藥的問題。
新北果菜公司總經理江惠貞表示，民眾在選購春節應景蔬果，可多選擇農業部推動的CAS台灣優良農產品標章、台灣有機農產品標章、產銷履歷三種農產品標章蔬果，再依照蔬果清洗口訣–剝、洗、泡、沖、切方式達到殘留農藥去除，讓家人吃得更加安全。
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