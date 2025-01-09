聽新聞
0:00 / 0:00
春節連假國道恐壅塞 高公局公布11條替代道路
春節連續假期將至，交通部高速公路局表示，預計大量返鄉、旅遊及返回工作崗位車流將使國道部分瓶頸路段出現壅塞，因此規畫11條國道易壅塞路段替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線等。
高公局表示，根據歷年連假交通特性，預測壅塞路段並規畫4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。
另外，針對短途旅次，建議多利用省道、縣道或地方道路，高公局指出，此次規畫7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。
高公局也提醒，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，包括1月29至31日國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口5至12時；國道5號石碇、坪林交流道南向入口5至12時；1月31日至2月2日國道1號虎尾、仁德交流道北向入口10至18時、國道1號王田交流道雙向入口10至18時、國道1號埔鹽系統交流道北向入口12至24時、國道3號西濱交流道北向入口12至24時。
高公局表示，因應匝道封閉，高公局針對匝道封閉交流道也規畫8條替代道路，民眾可多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言