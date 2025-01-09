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春節連假國道恐壅塞 高公局公布11條替代道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道長途替代道路圖。圖／高公局提供
國道長途替代道路圖。圖／高公局提供

春節連續假期將至，交通部高速公路局表示，預計大量返鄉、旅遊及返回工作崗位車流將使國道部分瓶頸路段出現壅塞，因此規畫11條國道易壅塞路段替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線等。

高公局表示，根據歷年連假交通特性，預測壅塞路段並規畫4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

另外，針對短途旅次，建議多利用省道、縣道或地方道路，高公局指出，此次規畫7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局也提醒，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，包括1月29至31日國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口5至12時；國道5號石碇、坪林交流道南向入口5至12時；1月31日至2月2日國道1號虎尾、仁德交流道北向入口10至18時、國道1號王田交流道雙向入口10至18時、國道1號埔鹽系統交流道北向入口12至24時、國道3號西濱交流道北向入口12至24時。

高公局表示，因應匝道封閉，高公局針對匝道封閉交流道也規畫8條替代道路，民眾可多加利用。

國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖。圖／高公局提供
國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖。圖／高公局提供
國道短途替代道路圖。圖／高公局提供
國道短途替代道路圖。圖／高公局提供

國道 替代道路 高公局

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