用APP查麻疹疫苗接種紀錄 卻「擊中」30歲以上這群人

麻疹疫情引發關注，專家指出，曾得過麻疹或麻疹自然感染者，不需再接種疫苗，而麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），目前屬於幼兒常規接種疫苗，可透過「健保快易通」APP查詢接種紀錄。但有民眾因此意外發現「殘酷事實」：民國85年後出生者，可查詢到的接種資料比率較高、較完整，也就是30歲以上民眾可能不太適用。

疾管署長莊人祥昨表示，曾得過麻疹或麻疹自然感染者，不需要再接種疫苗；台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，20歲以後成人疫苗保護力可能下降，建議1981年後出生，並且頻繁出國民眾或是醫療院所工作人員，可以補打。

「要擔心是20多到50幾歲的族群」，中華民國基層醫療協會理事長林應然昨表示，現在25歲以下的民眾，都在小學入學前接種過2劑麻疹疫苗，這2劑的效果可以維持很久；50歲以上族群，因為小時候沒有麻疹疫苗可以打，很多人當時都感染過，抗體幾乎終身存在，這群人也不用來搶打。

依據我國現行兒童預防接種時程，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），第一劑接種時間是滿1歲時，並且在滿5歲至上小學前打第二劑，有民國88年出生的民眾查詢「健保快易通」系統，果然發自己小時候已打過疫苗，但詢問周邊親友卻不見得每個人都有，很多只有前幾年新冠疫苗接種紀錄，原來這和全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）建置時間有關。

疾管署衛教資訊指出，我國的NIIS系統於民國92年建立，建檔的接種資料雖有回溯，但因資訊化推動時程及醫療院所上傳資料的落差，故並非所有個案都能查詢到，民國85年後出生可查詢到的民眾接種資料比例較高、較完整。

另外，如民眾曾自費接種疫苗，卻查詢不到紀錄，疾管署表示，醫療院所或衛生所為民眾接種政府提供的公費疫苗，須將接種資料登錄上傳全國性預防接種系統，但自費疫苗因無強制規範，因此如接種院所未將自費疫苗接種資料匯入，則無法提供，可至原接種院所申請接種證明，持該證明至就近的衛生所或健康服務中心登錄，以利接種紀錄的完整及日後查詢。

有些查不到接種紀錄的民眾，可能會想透過驗抗體的方式得知，中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬說，目前麻疹疫苗接種年齡為1歲和5歲，大約過15年抗體會消失到一定程度，可透過每年健檢順便檢驗麻疹疫苗抗體，確認體內有無保護力，真的現在很想知道，可諮詢家醫科、小兒科等內科系醫師，不過如果不屬於高風險對象，其實不用這麼焦慮，出入醫院等場域時，做好口罩、社交距離等防護措施即可。

黃高彬表示，不屬於醫護等高風險族群，但有前往越南、印度、印尼、泰國等地區，則可到旅遊門診評估接種疫苗，歐洲地區去年則有一波流行，由於麻疹和水痘、肺結核等同屬空氣傳播，可以的話還是盡可能戴口罩、保持社交距離、勤洗手，因為飛機上也是可能傳播的場所；衛福部指出，高風險族群如醫護人員，距離前1劑間隔15年者，或是5年內沒有抗體陽性證明者需要額外補接種。