高鐵2025春節疏運再加開12班次列車 1月11日凌晨起開賣

台灣高鐵春節疏運自開放購票以來，由於訂位踴躍，為加強服務旅客，將再加開12班次列車（南下5班、北上7班），1月11日（六）凌晨零時起開放預購；除可預訂本次再加開之車次外，也可多加利用春節疏運期間特別加開之16班延後收班之北上列車以及2班提早發車之北上列車，避開尖峰時段人潮，確保行程順暢。

台灣高鐵2025春節疏運再加開12班次後，共加開380班次列車（南下205班、北上175班），總計12天提供2,258班次列車的旅運服務。高鐵企業網站首頁已持續更新「疏運期銷售資訊」，欲訂購對號座位的旅客，可先查詢仍有座位之車次，及早訂位並提前完成取票。

台灣高鐵提醒，依照目前訂位狀況，春節疏運期間北上各車次自1月31日初三（五）中午以後，至2月1日初四（六）及2月2日初五（日）持續熱銷（即長區間座位已所剩有限），建議旅客儘早規劃北返行程，提早訂位購票。

為因應春節疏運期間可能出現的自由座人潮，台灣高鐵特別於旅客需求較高時段擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次（南下10班、北上37班）行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，且均配置8節自由座車廂，以加強疏運旅客。同時，高鐵企業網站也會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門搭高鐵前確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利。

農曆春節為國人最重視的傳統節日，台灣高鐵公司已特別增派人力，於各車站及列車上全力協助旅客順利返鄉、歡度春節。敬請旅客相互禮讓，並配合高鐵人員引導，分流乘車；列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓；因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品佔用座位，隨身及小型行李請放置於頭頂置物架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。

當遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司基於快速疏運旅客之服務精神，將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立；提醒自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿佔用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。

台灣高鐵公司特別提醒，2/8（六）為補上班日，當日將增開2班次（1504、1202）北上列車，以服務通勤旅客的需求，並於1/10（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。