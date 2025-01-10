2025最愛的年節禮盒首選！過年送「好油」，體面實用又貼心！

過年走春、拜訪親友，不免俗要準備一份伴手禮表達心意。送禮講求要能「收攏人心」，不只要傳遞祝福心意，也要對方用得到才行！在各式充滿喜氣的年節禮盒中，具高級感的油品是不會出錯的選擇，這樣的禮物既能拉近彼此的距離，禮盒包裝也顯得體面大器，讓你裡子面子通通有！天天都能用到的好油，更帶來「新年加油」的好兆頭！

「得意的一天」推出油品系列禮盒，具備高實用和高品質，相當適合新年送禮。 攝影/吳彥鋒

「高實用」和「高品質」，是現代人挑選禮盒的首要考量。每個人都是家庭重要的一份子，與家人圍在餐桌享受美味佳餚的同時，吃對油，不只能吃出不同料理特色，還能提亮四季三餐的生活質感。

在挑選油品時，掌握四大原則：吃對油獲得日常生活熱量來源、脂肪酸組成比例、發煙點高低及具備認證標章，便可以吃得更安心。其中「得意的一天」選用優質不飽和脂肪酸的油品，從原料到製程嚴格檢驗、把關，帶給消費者100%無添加的健康好油，是台灣最多家庭選用的食用油品牌。

新年到來，「得意的一天」推出油品系列禮盒不只高顏值，還很實用大方，能體現現代人對生活質感的追求，讓你送出誠意又不失品味。以下推薦3款油品禮盒，可搭配不同的烹調習慣，為美味及營養加分：

【2025油品禮盒推薦1】「得意的一天」經典橄欖油禮盒

經典橄欖油禮盒，內含義大利原裝進口100%純橄欖油兩瓶。 攝影/吳彥鋒

● 特色：義大利原裝進口100%純橄欖油，榮獲 2023年Monde Selection世界品質評鑑大賞銅牌。頂級冷壓與專業精煉技術製成，完整封存78%單元不飽和脂肪、橄欖多酚等高營養價值，具有淡淡橄欖香氣，油質清澈、穩定，耐高溫、煎煮炒炸都合適，相當符合東方人的料理習慣。

● 銷售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台

● 售價：998元/組

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【2025油品禮盒推薦2】「得意的一天」極選歐洲進口油禮盒

極選歐洲進口油禮盒，內含頂級初榨橄欖油、極選酪梨油各一瓶。 攝影/吳彥鋒

● 特色：內含頂級初榨橄欖油、極選酪梨油各一瓶。

頂級初榨橄欖油榮獲2023年Monde Selection世界品質評鑑大賞銀牌，嚴選新鮮地中海橄欖，限時冷壓初榨技術，完整保留橄欖營養，富含橄欖多酚，入口時天然果香搭配微微的苦辣口感，為料理增添風味，適合涼拌、低溫烹調。

100%歐洲原裝進口的酪梨油，選用西班牙完熟酪梨，每瓶含有16顆以上Hass & Fuerte酪梨，製程符合歐盟標準，保留更多營養。每份酪梨油可提供73.9%不飽和脂肪酸，其中含有高比例單元不飽和脂肪酸(Omega-9)，且富含維生素E，油質穩定，高發煙點，用來燉煮、煎炒、炸都適合。烹調時會散發淡淡的奶油香氣，味道十分迷人，也可以取代奶油，提升料理營養價值與風味層次。此外，得意的一天酪梨油特別使用專利伸縮油嘴，倒油便利，料理更優雅。

得意的一天酪梨油搭配專利伸縮油嘴，倒油便利，料理更優雅。 攝影/吳彥鋒

● 銷售通路：家樂福、大潤發等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台

● 售價：694元/組

【2025油品禮盒推薦3】「得意的一天」頂級純油雙星禮盒

頂級純油雙星禮盒，內含玄米油、極選酪梨油各一瓶。 攝影/吳彥鋒

● 特色：內含玄米油、極選酪梨油各一瓶。

玄米油味道清爽且油質安定耐高溫，保留糙米營養精華，富含維生素E、穀維素、植物固醇，幫助維持生理機能，是理想的健康食用油。淡淡的米香，適用煎、煮、炒、炸等台灣家庭料理

100%歐洲原裝進口的酪梨油，選用西班牙完熟酪梨，每瓶含有16顆以上Hass & Fuerte酪梨，製程符合歐盟標準，保留更多營養。每份酪梨油可提供73.9%不飽和脂肪酸，其中含有高比例單元不飽和脂肪酸(Omega-9)，且富含維生素E，油質穩定，高發煙點，用來燉煮、煎炒、炸、烘焙都適合。

● 銷售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台

● 售價：594元/組

過年送好油，為家庭、事業、感情、人際關係都加油！「得意的一天」油品系列禮盒，讓送禮的心意天天出現在餐桌上，也讓收禮者把祝福天天放在心上。無論中式料理或西式料理，「得意的一天」提供各式擁有國際品質認證的好油，讓用油更聰明、風味更獨特、營養更全面！期許來年蛇麼都有、蛇麼都旺，是表達誠摯祝福的最佳選擇。