強烈冷氣團恐大範圍低溫衝擊 高雄以北及東部慎防寒害

今天起受到強烈大陸冷氣團影響，國家災害防救科技中心表示，全台各地氣溫明顯下降，明天至下周一清晨將有大範圍低溫影響，民眾務必注意保暖，農作物及養殖漁業預先做好防寒措施。適逢呼吸道疾病流行期間，配合做好個人防疫與衛生管理。

國家災害防救科技中心表示，地方政府須啟動低溫關懷，協助獨居長者與街友禦寒準備。 呼籲民眾多留意家中長者與孩童的身體狀況，尤其是心血管與慢性病患者。並注意用火安全與室內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生。

今天至下周一農業防寒害資訊，國家災害防救科技中心表示，本次低溫衝擊農業作物地區為：台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東地區。做好防寒害準備，屏東地區日夜溫差大，亦須留意衝擊。

高雄以北及東半部地區須留意連日低溫影響，國家災害防救科技中心表示，今天起受強烈大陸冷氣團影響，台南以北及東北部地區清晨將有大範圍低溫發生，尤其台中以北地區更須防範長時間低溫衝擊。周日水氣減少，全台轉為日夜溫差大，高雄以北及東半部地區清晨亦須留意輻射冷卻所引起的低溫影響，預作防寒害準備。