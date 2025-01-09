我打過麻疹疫苗嗎？網揭「APP就可查」 注意2狀況可能無資料
麻疹疫情來勢洶洶，醫院群聚案足跡遍布北中南，ICU醫生陳志金就警告麻疹靠空氣、飛沫傳播，傳染力極高，不過台灣自1981年開始推行MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗），故大多數人體內都有抗體，不過疫苗效期約15至20年，故未曾感染過、打過疫苗者，和28至43歲疫苗效力減弱者，被傳染的機率比較高。
如果不記得自己是否接種過疫苗，也可以透過「健保快易通」查看。有網友在threads分享，只要超簡單5步驟就可以查到資料：首先打開健保快易通APP，進入「健康存摺」後，點選右上角「3條線」符號叫出選單，再點選「個人紀錄」，再點選「預防接種資料」，就可以看到自己曾經接種過的疫苗種類和接種日期、施打地點等。
不過由於台灣預防接種資訊管理系統建置時間較晚，民眾若為民國85年（西元1996年）前出生，有可能資訊不完整、查無資料。此外，有護理師也在留言提醒，自費施打疫苗如果沒有要求醫療單位上傳至系統，也可能不會顯示在健康存摺內。
此外，衛福部表示「不是每個人都需要接種」，除了幼兒固定施打的公費疫苗外，疾管署也建議2類人考慮是否施打自費疫苗：
- 1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前一劑MMR疫苗接種時間超過15年。
- 1981年（含）以後出生之成人，若需前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨），經醫師評估後需接種之民衆（日本、韓國非屬麻疹流行區）。
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