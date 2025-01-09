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麻疹傳染力極高「戴口罩也難防」 台大醫曝關鍵在於免疫力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

我國爆發麻疹疫情，從去年累積至今已有高達21例本土病例。麻疹傳染力極高幾乎是所有病毒中最具威脅性，台大兒童醫院兒童感染主任呂俊毅示警，不一定要碰到麻疹患者，只要接近就可能被傳染，難以透過戴口罩預防，最重要的是要打疫苗、提升自身免疫力。

我國1878年開始推動嬰幼兒麻疹疫苗接種。呂俊毅說，在疫苗接種還不普及的年代，幾乎每個人都有感染麻疹，自然感染過麻疹的人其免疫力可以維持很久，因此年長者，1981年以前出生者不用擔心。

然而，麻疹傳染力極高，根據高雄市衛生局表示，麻疹的傳染力R0值為12至18，新冠肺炎則是2至3，麻疹傳染力幾乎為新冠的4至6倍。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬也提醒，麻疹一人感染可傳給18至20個人，對比流感約可以傳給2.5個人，威脅性跟其他傳染病比起嚴重許多。

呂俊毅表示，麻疹傳染力很強，跟其他病毒相比幾乎都是第一名。如果沒有免疫力，碰到病毒幾乎就會被傳染，最好的預防方法就是要有「免疫力」，不外乎就是曾經感染過或是接種疫苗。只要接近病人，在同一個房間，不一定要接觸到病人，就可能被傳染。然而，以現在的醫療水準來看，麻疹重症、死亡率極低，不用過度恐慌。

我國目前提供幼兒在滿12個月、滿5歲時提供2劑公費MMR（麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗）。

疾管署發言人曾淑慧表示，我國幼兒接種率很高，接種率高達97至98%，一般民眾不需要再去接種自費疫苗。僅有兩類人可以評估是否額外補接種，分別為1981年後出生的民眾，如果要去越南、印度等麻疹流行地區的民眾，可以到旅遊門診評估是否需要接種，以及醫護人員距離前1劑間隔15年者或是5年內沒有抗體陽性證明者。

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