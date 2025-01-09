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史上最強加碼來了！大樂透春節加碼10.5億元破紀錄

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣彩券總經理謝志宏（中）主持記者會宣布，114年蛇年春節期間推出高達新台幣10.5億元的加碼活動，總金額創歷年之冠，其中大樂透從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」。記者林俊良／攝影
台灣彩券總經理謝志宏（中）主持記者會宣布，114年蛇年春節期間推出高達新台幣10.5億元的加碼活動，總金額創歷年之冠，其中大樂透從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」。記者林俊良／攝影

公益彩券史上最強的加碼活動來了。台灣彩券公司9日宣布114年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新台幣10.5億元的加碼活動。每年春節備受期待的「大樂透」，今年創新加碼再升級、創下大樂透史上最長連續開獎天數，從1月24日起連續20天每天開獎至2月12日元宵節止，加碼期間，除了100萬元「春節大紅包」組數由去年的360組提高至480組外，更首度推出800組10萬元的「春節小紅包」獎項，總加碼金額5.6億元。

加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」，等於買一張對3個獎項，中獎機會多更多，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自1月24日起連續20天獎金加碼，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩，同樣自1月24日起天天開獎到元宵，共7款電腦型遊戲天天陪民眾過好年。

台彩總經理謝志宏今揭曉春節加碼活動內容，「大樂透」自1月24日起至2月12日連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，除了加碼480組100萬元「春節大紅包」獎項，今年還首度推出800組10萬元「春節小紅包」獎項。

春節加碼期間內，「大樂透」每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（同一組球組先開出9個大紅包號碼，再從剩餘的40個號碼球開出1個小紅包獎號，大、小紅包為互不重複的獎號），只要對中任6個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總共會送出480組100萬元；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組，民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3個獎項，總加碼金額5.6億元。

由於今年首度推出三重對獎加碼活動，台灣彩券公司也特別提醒，活動期間內，若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分；若480組「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，唯「春節大紅包」獎號繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出，或是至2月12日為止。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月24日至2月12日連續20天獎金加碼，是公益彩券自第4屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。總計114年春節加碼總獎金高達10.5億元，除史無前例的高額獎金加碼外，1月24日起，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲，也將連續20天，陪著民眾天天開獎到元宵，要讓民眾新春迎財神、加碼買彩券、讓好事發生。

民眾即日起可至公益彩券各銷售處所指名購買春節加碼的大樂透，為方便民眾即時掌握開獎號碼，1月24日到2月12日每天晚上8點半到9點於三立財經iNews台48頻道與非凡新聞台58頻道播出「公益彩券春節加碼」開獎特別節目，民眾可於當日21:30至台彩官網查詢各遊戲開出之獎號，開獎結果則預計會在開獎當日22:00進行公告。台灣彩券也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多春節加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站（www.taiwanlottery.com）查詢。

大樂透春節加碼10.5億元 連續加碼20天，台彩總經理謝志宏（中），齊瑞甄／攝影
大樂透春節加碼10.5億元 連續加碼20天，台彩總經理謝志宏（中），齊瑞甄／攝影
民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3個獎項，總加碼金額5.6億元。台彩總經理謝志宏詳細解說，齊瑞甄／攝影
民眾購買一張大樂透可對「億元頭獎」、「春節大紅包」及「春節小紅包」3個獎項，總加碼金額5.6億元。台彩總經理謝志宏詳細解說，齊瑞甄／攝影

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